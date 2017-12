Nominácie na najlepší herný scenár roku 2009

16. jan 2010 o 9:00 Ján Kordoš

Herná kategória sa v uznávanej ankete ocitá len po druhýkrát, prvú cenu si minulý rok odniesol Dead Head Fred za zápletku Star Wars: The Force Unleashed.

Tohtoročné nominácie sú:

Assassin's Creed 2 -- Story by Corey May, Script Writers Corey May, Joshua Rubin, and Jeffrey Yohalem; Ubisoft Entertainment

-- Story by Corey May, Script Writers Corey May, Joshua Rubin, and Jeffrey Yohalem; Ubisoft Entertainment Call of Duty: Modern Warfare 2 -- Written by Jesse Stern, Additional Writing Steve Fukuda, Story by Todd Alderman, Steve Fukuda, Mackey McCandlish, Zied Rieke, Jesse Stern, and Jason West, Battlechatter Dialogue Sean Slayback; Activision

-- Written by Jesse Stern, Additional Writing Steve Fukuda, Story by Todd Alderman, Steve Fukuda, Mackey McCandlish, Zied Rieke, Jesse Stern, and Jason West, Battlechatter Dialogue Sean Slayback; Activision Uncharted 2: Among Thieves -- Written by Amy Hennig; Sony Computer Entertainment

-- Written by Amy Hennig; Sony Computer Entertainment Wet -- Written by Duppy Demetrius; Bethesda Sotfworks

-- Written by Duppy Demetrius; Bethesda Sotfworks X-Men Origins: Wolverine -- Script Writer Marc Guggenheim; Activision

Víťazov spoznáme v 20. februára tohto roku.

Príbeh považujeme v hrách za veľmi dôležitý a každý posun v zápletke príťažlivým smerom určite poteší. Adeptov na ocenenie by sme našli viacero. Za posledného Wolverine-a by sme dali možno príbeh a rôzne možnosti voľby v Dragon Age: Origins. Alebo Almu z Fear 2, zamrznuté dobrodružstvo z Cryostatis, temného Batmana v Arkham Asylum, zlý nebol ani príbeh z Halo 3: ODST, do univerza Krotiteľov duchov zapadlo herné spracovanie a... a ako vidíte, kandidátov by sa dalo nájsť mnoho. Koho by ste nominovali vy?

Zdroj: Shacknews