Rockstar sa borí v problémoch, manažment úplne zlyhal

16. jan 2010 o 8:30

Ako sa však ukazuje, kvalitatívne by hra síce zaujať mohla, no je veľmi nepravdepodobné, že si na seba zarobí. Podľa samotného Rockstaru, ktorý reagoval na pomerne negatívnu kritiku spísanú Joystiqom, sa budú musieť predať minimálne 4 milióny kusov hry, aby si na seba vôbec zarobila a vývoj nebol stratový. Dvojnásobný počet zaistí zárobok.

Dôvodom k týmto nepriaznivým ohlasom je zlý manažment pobočky v San Diego. Na Red Dead Redemption sa totiž pracuje 6 rokov a hoci hra pokročila a z kritickej fázy sa dostala, stále nie je vhodná na vydanie, pričom termín „pôrodu hry“ sa nezadržateľne blíži a Take Two zrejme ďalší odklad už nemusí rozdýchať. Veľkú kritiku si vývojárske štúdio vyslúžilo od manželiek samotných tvorcov, ktoré svoje drahé polovičky poriadne ani nevidia. Pracovná doba trvá 12 až 16 hodín, 6 až 7 dní v týždni. Nič na tom nezmenili ani vianočné sviatky a dovolenky boli zrušené.

Všetko preto, aby bolo Red Dead Redemption čo najskôr dokončené. Hoci známy analytik Michael Pachter tvrdí, že hra zatiaľ vyzerá fenomenálne, nemenovaný zdroj priamo zo štúdia tvrdí, že situácia je trochu viac zamotaná. Podľa neho ľudia z tímu pracujúcom na sérii Midnight Club, ktorí sami neodišli alebo nedostali výpoveď, sa presunuli do tímu zodpovedného za Red Dead Redemption. Pôvodní tvorcovia westernovej akcie tak postúpili v hierarchii štúdia vyššie a nováčikovia vo vývoji boli degradovaní na nižšie pozície. Podľa člena tímu to je rozhodne najlepšia cesta do záhuby.

Niet sa čomu čudovať. Ak sa na hre pracuje pomaly 6 rokov, zrejme nejde všetko podľa plánu. Reakcia Rockstaru bola prostá: o tejto situácii vedia a sú si vedomí následkov. Neočakávajú žiadny zisk z vydanej hry, chcú zistiť, či pobočka v San Diegu dokáže samostatne vytvoriť AAA projekt. Zaujímavá interpretácia.

Nie najlepšie je na tom aj Rockstar Vancouver, ktorý pracuje na hre Max Payne 3. Podľa neoficiálnych informácií je augustové vydanie ohrozené: hovorí sa totiž, že tvorcovia zahodili pôvodnú zápletku do koša a pracujú na prepísaní príbehu (tretíkrát za posledné dva roky). Pre hru by to znamenalo, že sa vývoj môže pokojne vrátiť na úplný začiatok. Odloženie dátumu vydania teda vidí nemenovaný člen vývojárskeho tímu ako nutnosť.

V Rockstare to teda riadne vrie, manažment je na veľmi slabej úrovni. Neostáva nám nič iné ako dúfať, že Take Two to nepoloží a dočkáme sa aspoň Mafie II v priebehu mája tohto roku.

Zdroj: Joystiq