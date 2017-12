Krokodíly dýchajú ako vtáky

Zo záverov štúdie amerických vedcov vyplynulo, že krokodíly a vtáky dýchajú rovnako, to znamená jednosmerne. Podľa ich tvrdení za všetkým stojí ich spoločný predok - archosaurus.

15. jan 2010 o 21:00 SITA

BRATISLAVA. Americkým vedcom sa prostredníctvom štúdie pľúc krokodílov podarilo zistiť, že vzduch, ktorý dýchajú, prúdi jedným smerom - rovnako, ako je to u vtákov. Práve tento druh dýchania mohol dinosaurom a pterosaurom pomôcť vládnuť Zemi po tom, čo našu planétu pred 251 miliónmi rokov postihol masívny úhyn.

Pred týmto obdobím na planéte vládli synapsidy - zvieratá podobné cicavcom. Keď však spomínané geologické obdobie zmietlo zo Zeme viac než 70 percent pozemských tvorov a až 90 percent vodných živočíchov, nahradili ich archosaury a časom sa rozdelili na dve vetvy.

Z jednej sa vyvinuli krokodíly a z druhej dinosaury, pterosaury a pravdepodobne aj vtáky. V tom čase "bola úroveň atmosférického kyslíka približne 12 percent v porovnaní s 21 percentami kyslíka, ktoré dýchame dnes", vysvetľuje spoluautorka štúdie Colleen Farmer.

"V spomínaných podmienkach bolo dýchanie archosaurov účinnejšie ako dýchanie zvyšku stavovcov v tom čase,"

dodáva. U ľudí a cicavcov vzduch vchádza cez nosné dierky a rozkladá sa do kanálikov, ktoré sú čoraz menšie, až kým vyústia do malých dutín - alveol, kde prebieha výmena kyslíka za oxid uhličitý.

U vtákov však výmena plynov prebieha len v jednom smere, preto je účinnejšia. To je aj hlavný dôvod, pre ktorý vtáky lietajú bez problémov a majú dostatok kyslíka aj "vo výškach, kde by sme my cicavce upadli do kómy," dodáva Farmer.

Informáciu zverejnil internetový portál muyinteresante.es.