Electronic Arts sa zameria na kvalitu a nie kvantitu

16. jan 2010 o 8:00 Ján Kordoš

Už John Riccitiello v decembri minulého roka poznamenal, že bude musieť dôjsť výraznému poklesu vydaných hier. Oproti fiškálnemu roku 2010 (apríl 2009 – marec 2010) sa podľa tejto informácie objaví v tomto fiškálnom roku (apríl 2010 – marec 2011) o 20% menej hier.

Neefektívne riadenie a podľa analytikov nedostatočné prispôsobenie sa požiadavkám trhu môže stáť prezidenta spoločnosti, Johna Riccitielliho, dokonca miesto. Paradoxne to bol on, kto tlačil herného giganta do nových projektov a značiek. Tie sa však ukázali ako slabé v predajoch. Či už to bolo samotnou nekvalitou hry (Need for Speed: Undercover, Godfather 2, Mercenaries 2) alebo slabšími predajmi vynikajúcich titulov (Dead Space, Mirror's Edge), drahé investície ťahajú firmu ku dnu. A nehovoriac o zatvorení štúdia Pandemic, ktoré EA odkúpilo spoločne s BioWare za 850 miliónov dolárov.

Podľa mnohých bývalých zamestnancov okresanie výdajov na nové hry je nutnosťou. Možno je však už neskoro. Utrpia tým len a len hráči. Očakávať nové značky je momentálne utópiou. Ukazuje sa, že stará stratégia samých pokračovaním je jediným riešením pre veľké spoločnosti. Dá sa predpokladať, že Medal of Honor, niektoré športy a séria The Sims si na seba zarobí, no ďalšie fiasko môže prísť slabými predajmi pokračovaní Dead Space a Mirror's Edge, no prepadnúť má šancu napríklad aj Dante's Inferno, nové Need for Speed od Criterionu a pod.

Intat fakt okresávanie portfólia ďalej komentoval jednoduchým konštatovaním: bude sa pracovať na menšom počte hier a vývojári sa tak zamerajú viac na kvalitu ako kvantitu. Dôležité je podľa neho vynikať v manažmente tvorených hier, upravovať portfólia potrebám hernej verejnosti. Veľkí vydavatelia musia svoje zdroje – vývojárov a peniaze – využívať čo najefektívnejšie, čo v dnešných časoch znamená orientovať sa na známe značky.

Čo to znamená pre nás? Pokračovania úspešných projektov - v tomto prípade však proti nebudeme. Na nové Medal of Honor sa celkom tešíme a ďalšie diely hier ako Army of Two, Battlefield: Bad Company, Need for Speed, Dead Space, Mirror's Edge či Command & Conquer a športových sérií privítame s otvorenou náručou. Ako vnímate Electronic Arts v poslednom čase vy?

