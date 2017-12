UbiSoft chystá okrem nového Prince of Persia aj pokračovanie série Driver

15. jan 2010 o 19:00 Ján Kordoš

Vývojársky tím stojaci za úspešnou sériou – aj keď s klesajúcou kvalitou – by podľa správy o vydaných projektov vo fiškálnom roku 2011 (apríl 2010 – marec 2011) mal vydať ďalší diel. O štvrtom pokračovaní sa však zatiaľ nič konkrétne nevie. Privítali by sme ho aj napriek nie príliš podarenej trojke a len mierne kvalitnom Parallel Lines.

Okrem toho prinesie UbiSoft v spomínanom fiškálnom roku nový diel zo série Ghost Recon, Raving Rabbids 4, Prince of Persia: The Forgotten Sands, odložený Splinter Cell: Conviction a strategické R.U.S.E. či na multiplayer zamerané Assassin's Creed. O I Am Alive sa vie len toľko, že tento rok sa určite na trhu neobjaví.

Zdroj: VG247