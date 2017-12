Decembrové predaje hier:

1.New Super Mario Bros. (Wii): 2.82 milióna predaných kusov

2.Wii Fit Plus (Wii): 2.41 mil.

3.Wii Sports Resort w/Motion Plus (Wii): 1.79 mil.

4.Call of Duty: Modern Warfare 2 (360): 1.62 mil.

5.Call of Duty: Modern Warfare 2 (PS3): 1.12 mil.

6.Wii Play w/Remote (Wii): 1.01 mil.

7.Mario Kart w/Wheel (Wii): 936,100

8.Assassin's Creed 2 (360): 783,100

9.Left 4 Dead 2 (360): 728,500

10.Mario & Luigi: Bowser's Inside Story (DS): 656,700