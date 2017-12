Nové Nintendo DSi XL príde do Európy začiatkom marca

15. jan 2010 o 10:30 Ján Kordoš

Američania si na Nintendo DSi XL budú musieť ešte počkať (predpokladaný termín vydania je stanovený na prvý štvrťrok 2010), ale Európania už vedia presný dátum vydania: 5. marec. Ak sa chcete dozvedieť o Nintende DSi XL viac, prečítajte si našu novinku.



Porovnanie displejov Nindenda DSi XL a Nintenda DS Lite

Okrem rozšírených (4,2 palcové obrazovky sú o 93% väčšie než pri DS Lite) a kvalitnejších displejov dostanete do rúk lepší, väčší stylus na ovládanie. Konzola sa v Európe objaví v dvoch farebných prevedeniach: tmavá hnedá a vínová červená. Súčasťou balenia bude aj hra Dr. Kawashima's : Little Bit of Brain Training: Arts Edition a aplikácia Dictionary 6 in 1 with Camera Function. Cena bližšie špecifikovaná nebola.

Nové Nintendo má samozrejme výborné funkcie a poteší väčšími displejmi, no akosi nám uniká pojem prenosnej konzoly, ktorá sa neustále zväčšuje – a verte, že Nintendo DSi XL už do vrecka neskryjete.

Zdroj: Shacknews