Testovali sme LG BL20 New Chocolate

Je tenký, štýlový a šmrnc mu rozhodne nechýba. Ide o telefón určený pre tých, čo hľadajú mobil na všedný deň so základnými funkciami, ktorý modernými technológiami príliš zaťažovať nebude. Jeho devízou je svižný beh, atraktívny vzhľad a priamočiarosť použ

15. jan 2010 o 12:15 Milan Gigel

ívateľského rozhrania. Má však aj obmedzenia, o ktorých je dobré vedieť.

Ak niekto pri tomto modeli spravil kus práce, boli to dizajnéri, ktorým sa podarilo dosiahnuť výsledok, ktorý sa výrazne odlišuje od toho, čo je možné nájsť na pultoch predajní. Vyzývavý kontrast farieb, kovový lesk a štíhle pretiahnuté telo si nemožno s ničím pomýliť. Nie je preto prekvapením, že ho mobilní operátori zaradili do svojich ponúk.

Vyhotovením nesklame

Výrobca aj tentokrát zúročil skúsenosti získané pri konštrukcii predchádzajúcich modelov a siahol po dôverne známych materiáloch. Kovový rám odľahčujú naleštené polykarbonáty a displej je spolu s dotykovým panelom prekrytý fóliou so zvýšenou mechanickou odolnosťou. Telefón pôsobí celistvo, bez náznakov možného zlyhania.

Výsuvný mechanizmus má voľný chod, ktorý sa nezaobišiel bez menšej vôle. Zdá sa však, že ide skôr o úmysel ako o konštrukčné obmedzenie. Voľné uchytenie pri páde na zem absorbuje časť nárazu a tak je riziko poškodenia nižšie. S 12-milimetrovou hrúbkou a 115-gramovou hmotnosťou ide o mobil, ktorý vo vrecku nohavíc neprekáža. Nie každému však bude vyhovovať jeho neštandardná dĺžka.

Displej mohol byť väčší

Tuctový displej príliš neohúri. 62-milimetrová uhlopriečka displeja a jeho rozlíšenie 320x240 bodov pôsobia trochu fádne aj napriek tomu, že výrobca si dal riadne záležať na tom, aby farby boli sýte a zobrazenie kontrastné. Čitateľnosť je dobrá a aj napriek chýbajúcemu svetelnému senzoru na priamom slnku príliš netrpí.

Predĺžené telo mobilu však predsa len pýta displej o čosi väčší. Pri telefonovaní či čítaní esemesiek človek viac nepotrebuje, akonáhle však zo schránky vytiahne dlhší e-mail, alebo naštartuje internetový prehliadač, kvalitnejšie zobrazenie by bolo na mieste. Ide o cenový kompromis, ktorý sa snaží udržať výrobné náklady na uzde.

Dotyky sa bez gombíkov nezaobídu

Moderné dotykové tlačidlá, ktoré ožijú v momente, keď sa rozsvieti ich podsvietenie. Ak sa výrobca k ovládaniu stavia týmto smerom, možno povedať že to robí dobre. Snímacie plochy majú štedrú plochu, fungujú spoľahlivo a bez bariér si na ne zvykne aj ten, kto bol doposiaľ verný membránovým klávesniciam.

Ovládanie je pohodlné, má to však drobný háčik. Klávesnicu je potrebné vždy odomknúť vysunutím tej mechanickej, alebo kliknutím na tlačidlo napájania. Ak by bolo možné nadefinovať odomykacie gesto prechodom prstu po snímacej ploche, bolo by to predsa len o čosi pohodlnejšie. Dotykový je aj ovládač hlasitosti a spúšť fotoaparátu.

Výsuvná alfanumerická klávesnica aj napriek rovnému povrchu pri písaní esemesiek nevyžaduje veľa pozornosti. Tlačidlá sú pomerne veľké, so zvýšenou citlivosťou v ich strede a riadky sú oddelené jemným rebrovaním.

Problémom môže byť vysoko umiestnené ťažisko. Pri vysunutej klávesnici môže mobil pri písaní správ z ruky vykĺznuť. S týmto obmedzením však bojuje nejeden výrobca. V tomto prípade je to vzhľadom na extrémne hladký povrch citeľné.

Skromná výbava na všedný deň

Prehľadné menu s dobrou lokalizáciou, niekoľko zaujímavých widgetov pre zjednodušenie prístupu a dobré grafické spracovanie používateľského prostredia sú plusom pre tých, čo sa zložitým technológiám vyhýbajú. Telefón s uzavretým systémom má veľmi svižný chod a odozva sa nespomaľuje ani vtedy, ak sa adresár zaplní kontaktmi, alebo priečinok so správami dosiahne neudržateľný objem. Výrobca sa snaží navodiť moderný look, pod ktorým sa s drobnými úpravami skrýva dôverne známy systém.

Aj napriek podpore 3G sietí je internet iba akýmsi doplnkom. Poštový klient je určený skôr na výmenu textov ako posúvanie dokumentov a internetový prehliadač je tiež s ťažkopádnym ovládaním skôr doplnkový nástroj so zabudovanou RSS čítačkou, ako kratochvíľou na dlhé cestovanie. Aj napriek tomu hodnotíme výbavu ako dobrú a nie je problémom zorganizovať svoj čas, kontakty a urobiť si poriadok v tom, kto vás môže kedy otravovať.

Multimédiá pokrivkávajú

Vzhľadom na to, že mobil má iba 60 megabajtov internej pamäte, pre naplnenie hudobného prehrávača skladbami je potrebné investovať do pamäťovej microSD karty. Prehrávač je dobre ovládateľný, obmedzenie však číha pri slúchadlách. Telefón nemá 3,5-milimetrový jack konektor a tak je potrebné využiť redukciu, ktorá je súčasťou balenia. Tlačidlo pre zdvíhanie hovoru a mikrofón sú fajn, dodávané slúchadlá však za veľa nestoja. Lepšie je nahradiť ich svojimi.

Fotoaparát s 5 megapixlovým rozlíšením a prisvetľovacou LEDkou dokáže za jasného dňa pri troche šikovnosti excelovať peknými snímkami, akonáhle je však potrebné zvýšiť citlivosť snímania, alebo zachytiť širší dynamický rozsah, objavuje sa šum a nemožno sa vyhnúť prepalom. Vytlačené fotografie však majú svoje čaro a dokážu ponúknuť viac, ako dokumentárny charakter. Treba si však zvyknúť na jediné. Dotykové tlačidlo pri snímaní nemožno „namačknúť“ tak, ako sme zvyknutí pri zaostrovaní.

Horšie je to s videami, ktoré majú výrazné obmedzenia nielen v kvalite, ale aj v dĺžke záznamu. Ide o doplnok vhodný iba na krátky dokument. Na vine bude s najväčšou pravdepodobnosťou obmedzený výkon procesora. Možno aj preto je problémom dostať do telefónu nejaké rozumné videá, ktoré by bolo možné prehrávať.

Výrobca teda zostal pri fotoaparáte so špeciálnym režimom pre snímanie dokumentov, MP3 prehrávači a FM tuneri.

Tri dni na jedno nabitie

Štíhle telo ponúka priestor pre akumulátor s obmedzenou kapacitou a tak sme ani extrému výdrž neočakávali. Pri konzumnom používaní bez veľkých nárokov na zábavu a internet vydrží telefón v strehu približne tri dni, pri cestovaní so slúchadlami na ušiach sa kapacita zníži približne na dva.

Telefón je dodávaný s praktickou cestovnou USB nabíjačkou, energiu poberá po pripojení aj z počítača.

LG BL20 New Chocolate je podarený mobil strednej triedy, ktorý osloví hlavne tých, čo sa chcú odlíšiť od más bez toho, aby sa museli priúčať novým technológiám. Drobné úpravy firmvéru by síce dokázali zvýšiť používateľský komfort, avšak aj s tým, čo výrobca zabalil do škatule bude väčšina používateľov spokojná. Čo však zamrzí je chýbajúci 3,5mm jack konektor a nie príliš vydarené tlačidlo spúšte.