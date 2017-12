Activision zarobil na predaji Call of Duty: Modern Warfare 2 viac než miliardu dolárov

14. jan 2010 o 18:35 Ján Kordoš

Aj je – na predajoch sa totiž hernému gigantovi podarilo zarobiť viac než miliardu amerických dolárov. Po dvoch mesiacoch predaja tak hra prekonala očakávania samotných tvorcov a vydavateľa. Podľa Activisionu to len dokazuje, akou silnou značkou sa Call of Duty stalo. Len málo projektov (nielen herných) dokáže atakovať tak vysoké méty predajnosti.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sa navyše bez problémov stalo jednou z najpredávanejších hier minulého roku – ak by sme nepočítali hry pre Nintendo Wii, nemala by táto strieľačka žiadnu konkurenciu. Activision si tak môže mädliť ruky a vydávať rok čo rok lineárnu strieľačku. Uvidíme ako dlho vydrží hráčom trpezlivosť. Naskriptovaný príbeh síce má svoje plusy, no séria sa bude musieť niekam posunúť.

Nechajme sa prekvapiť. Len aby sme o niekoľko rokov netvrdili, že od Modern Warfare 2 to išlo s Call of Duty z kopca, každoročné vydávanie totiž už zabilo nejednu hru.

Zdroj: Shacknews