Posmieva sa iba človek

Smiech v negatívnom zmysle používajú iba ľudia.

14. jan 2010 o 19:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA.





BRATISLAVA. Kedysi sa predpokladalo, že smiech je prejavom agresivity. Aj u človeka malo cerenie zubov predstavovať útočný či obranný zámer, až neskôr sa vyvinulo do reakcie na čosi zábavné. Tím vedcov z anglickej University of Portsmouth však tvrdí, že to je presne naopak.

Človek je údajne jediným vyšším primátom, ktorý využíva smiech na vyjadrenie negatívnych emócií. Ázijské orangutany smiech používajú len ako reakciu na zábavu, šimpanzy či gorily pri hre. Ľudia sa však smejú aj keď sa škľabia či posmievajú. Samotný smiech je podľa britského denníka Daily Telegraph starý asi 16 miliónov rokov.

K zmene u človeka však došlo neskôr. „Čosi sa stalo v posledných piatich miliónoch rokov,“ povedala denníku Marina Davila Rossová, ktorá výskum viedla. „Smiech sa teraz vyskytuje azda v každom druhu ľudskej interakcie.“

Vedci zároveň ukázali, že smiech nie je rovnaký ani pre rôzne ľudoopy. Líši sa aj podľa kontinentov. V Ázii kričia a pískajú, v Afrike ich smiech pripomína ľudský.