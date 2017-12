Farebný Mars je plný ilúzií

Temné stromy, tvár mimozemšťana. Aj také sú ilúzie, ktoré divákom na snímkach ponúka Mars.

15. jan 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Vyzerá to ako scéna z vedecko-fantastického románu. Nad dunami Marsu, v nepravidelných zhlukoch, rastú do takmer päťdesiatmetrovej výšky temné ihličnaté stromy. Na inej snímke sa po piesku plazia modrasté chápadlá či farebné štruktúry pokrývajú zvrásnený povrch cudzej planéty. Je to však len ilúzia, ktorú pre obdivovateľov kozmu zhotovil americký Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA.

Zosuv piesku

Na snímkach, ktoré neďaleko severného pólu zhotovila kamera HiRISE – súčasť sondy Mars Reconnaissance Orbiter, ktorú NASA k Marsu vyslala v auguste 2005 – sa v skutočnosti nachádza napríklad marsovský piesok a prach, ktoré pokrýva tenká vrstva zamrznutého oxidu uhličitého.

Stromy sú v skutočnosti sutina, zvetrané úlomky hornín, ktoré sa zosunuli po strmom svahu. Dôležité však je poznanie, že za týmto zosuvom je topenie sa ľadu. Nie však vodného. Vplyvom slnečného žiarenia totiž mení oxid uhličitý skupenstvo, a rovno sa premení na plyn. Dôvod je jednoduchý, na Marse bola jar.

„Myslíme si, že temný piesok sa potom zosúva svetlejšou, ešte zamrznutou časťou dún,“ povedala pre Space.com Candy Hansenová, ktorá pracuje na misii MRO.

Tvár mimozemšťana?

Mars je podobnými ilúziami známy. V roku 1976 zhotovila sonda Viking 1 známu fotografiu povrchu červenej planéty, ktorá vtedy šokovala verejnosť. Skaly vraj boli upravené do podoby tváre, čo mal byť dôkaz o prítomnosti civilizácie.

V skutočnosti však išlo o náhodnú hru svetla a tieňa v oblasti Cydonia Mensae, kúsok na sever od rovníka planéty. Dokázali to napríklad nové fotografie sondy Mars Global Surveyor.