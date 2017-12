Google otočil. Už nechce cenzúru

Google sa po štyroch rokoch vzpriečil čínskemu režimu a hrozí odchodom z najväčšieho internetového trhu. Má podporu Washingtonu.

14. jan 2010 o 0:00 Miriam Zsilleová, Pavol Szalai

PEKING, BRATISLAVA. Útoky hackerov, krádeže citlivých údajov, či cenzúra internetu? Pre zahraničných podnikateľov v Číne nič nové. Nové je, že sa o tom teraz hovorí nahlas. A robí to americká internetová spoločnosť, ktorá sa čínskej cenzúre podvoľuje štyri roky.

Po najnovšom masívnom útoku hackerov na emailové schránky čínskych disidentov hrozí najpopulárnejší vyhľadávač Google odchodom z najväčšieho a najrýchlejšie rastúceho internetového trhu na svete. Nie je náhoda, že sa spoločnosti okamžite zastala americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová. Tá má na budúci týždeň oznámiť, ako chcú Spojené štáty zabezpečiť ľuďom na celom svete necenzurovaný prístup k internetu.

Dobrovoľná cenzúra

Americko-čínsky súboj o internet trvá viac ako štyri roky, keď vyhľadávač Google odštartoval svoju čínsku verziu google.cn. Čínsky režim, ktorý má strach zo slobodného priestoru na internete, robí všetko preto, aby ho cenzuroval a bráni sa tým, že len chráni ľudí, keď filtruje pornografické, či extrémistické weby. Google, ale aj svetové internetové vyhľadávače, sa čínskej cenzúre podvolili s tým, že dostanú k užívateľom množstvo iných informácií. Obetovali len tie politické, takže ich čínski užívatelia sa napríklad nedozvedia, čo sa stalo v roku 1989 na Námestí nebeského pokoja, či prečo Peking nemá rád dalajlámu.

Cez Google, či Yahoo sa dokonca čínsky režim dostal k niektorým svojim kritikom a poslal ich za mreže za názory, ktoré diktatúre nesvedčia. Po štyroch rokoch sa Google rozhodol prejsť do útoku.

„Rozhodli sme sa, že viac nie sme pripravení nechať si cenzurovať google.cn. Sme si vedomí, že to môže znamenať aj uzavretie našej stránky a zrejme aj našich pobočiek v Číne,“ napísal na firemnom blogu viceprezident pre rozvoj spoločnosti a riaditeľ právneho oddelenia David Drummond. Dodal, že hackeri nezaútočili len na Google, ale na ďalších 20 firiem z oblasti internetu, financií, technológií a médií.

Pochybnosti i pochvala

Podľa odborníkov by odchod Google nebol až takou veľkou obeťou. Najpopulárnejší vyhľadávač sa v Číne nepresadil, jeho čínsky konkurent drží viac ako 60 percent trhu, kým Google má 30 percent. „Význam odchodu Googlu by bol skôr symbolický. Bolo by vidieť, že problém s cenzúrou je v Číne naozaj veľký, keď taká veľká korporácia odchádza z čínskeho trhu,“ povedala pre český rozhlas sinologička Zuzana Li.

To po rokoch kritiky ocenili aj mnohí Číňania. Podľa agentúry Reuters nosia pred centrálu v Pekingu červené ruže a biele ľalie. „Som prekvapený, že taká veľká firma prestala mlčať,“ povedal čínsky bloger Lu Ning. „Je to rozhodujúca chvíľa pre internet v Číne,“ povedal 30-ročný mladík.

Google podporila aj americká šéfka diplomacie. „Čakáme vysvetlenie čínskej vlády,“ povedala podľa Financial Times Hillary Clintonová. Spor o slobodu internetu sa môže stať súčasťou tvrdšej americkej politiky voči Číne. Nadšenie z novej skupiny G 2, ktorá bude spoločne riešiť ekonomické i politické problémy, vyprchalo. Americký prezident Barack Obama už nie je z Pekingu taký nadšený po svojej novembrovej návšteve, či po klimatickom summite v Kodani, kde sa jeho svetový partner pri hľadaní riešenia veľmi nepretrhol.