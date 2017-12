LG plánuje zvýšiť predaj mobilov o 20 %

Juhokórejská spoločnosť LG Electronics očakáva tento rok rast objemu predaja mobilných telefónov o približne 20 %, k čomu by jej malo dopomôcť uvedenie viacerých nových inteligentných mobilov na trh.

13. jan 2010 o 16:14 TASR

Soul 13. januára (TASR) -

Do roku 2012 sa firma zároveň plánuje stať jedným z dvoch najväčších výrobcov mobilných telefónov na svete. V súčasnosti je v tejto oblasti svetovou trojkou za fínskou Nokiou a juhokórejským rivalom Samsung Electronics.

Výkonný riaditeľ divízie mobilných telefónov LG Electronics Skott Ahn dnes informoval, že v roku 2010 plánuje firma predať 140 miliónov mobilov. V roku 2009 ich predala podľa posledných odhadov okolo 117 miliónov.

Podľa Ahna sa firme v roku 2009 podarilo získať z celosvetového trhu mobilov zhruba 10 %, čo je prvýkrát, keď sa firma dostala do dvojciferných čísiel. To napriek tomu, že globálny trh v tomto sektore zaznamenal pokles o 5 %. "V tomto roku chceme vytvoriť základy na to, aby sme sa do roku 2012 stali jednou z dvoch najväčších firiem v oblasti predaja mobilov na svete," dodal Ahn.

