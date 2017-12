Asteroid našu planétu netrafil

Neďaleko Zeme v stredu preletel desaťmetrový kozmický objekt. Planétu ani ľudí by neohrozil.

13. jan 2010 o 15:38 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Profesionálni aj amatérski astronómovia v stredu otočili svoje ďalekohľady smerom k súhvezdiam Orióna, Býka a Rýb.

V oblasti mohli okolo poludnia sledovať, ako neveľké vesmírne teleso tesne minulo našu planétu. Asteroid 2010 AL30 smerujúci k modrej planéte si vedci všimli v nedeľu.

Pravidelný jav

Desať až pätnásťmetrové vesmírne teleso preletelo okolo Zeme vo vzdialenosti približne 130-tisíc kilometrov. To je tretina vzdialenosti Zem-Mesiac, čo v kozmických meradlách znamená kúsok. „Blízkozemské asteroidy tejto veľkosti však preletia vo vzdialenosti menšej, ako je z našej planéty na Mesiac, asi raz do týždňa,“ upokojoval verejnosť americký Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA.

Úrad tiež zdôraznil, že kamenné asteroidy menšie ako 25 metrov v priemere väčšinou zhoria v zemskej atmosfére. Oveľa väčším problémom by bola kométa. Je zložená z ľadu a pri vlete do atmosféry by pravdepodobne vybuchla. Nedávno sa tak stalo v Indonézii, v októbri asi pätnásť kilometrov nad povrchom vybuchlo teleso a táto explózia bola trikrát silnejšia než atómová bomba, ktorú Američania zhodili na Hirošimu.

Teleso tiež malo desať metrov a problémom bolo, že pred ním astronómovia nevarovali.

Žiaden odpad

V prípade objektu 2010 AL30 spočiatku nebolo ani jasné, či ide o asteroid, alebo o kus vesmírneho odpadu z amerického programu Apollo. Zvláštna dráha telesa totiž naznačovala, že objekt by mohol byť aj stupňom rakety Saturn 5.

„Počas krúženia okolo Slnka však objekt zasahuje aj do obežnej dráhy Venuše či Marsu,“ píše NASA. Preto je nepravdepodobné, že teleso je ľudského pôvodu. „Pozeral som sa na toto teleso a nie je vytvorené človekom,“ povedal pre Space.com Paul Chodas z laboratórií JPL. Výzvou pre vedcov však teraz bude zrátať budúcu dráhu asteroidu, pretože priblíženie k Zemi - na oblohe bol vtedy jasný asi ako Pluto - ho poslalo na novú dráhu.

Podobný objekt preletí okolo Zeme aj vo štvrtok. Trinásťmetrový asteroid však bude asi dvakrát tak ďaleko, ako je Mesiac.