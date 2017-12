Nezbedný medvedík je mierne rozrušený

13. jan 2010 o 13:15 Ján Kordoš

Podobne to dopadne síce aj v Naughty Bear od vývojárskeho tímu A2M (Artifical Mind and Movenement), no tu sa neposlušný macko rozhodne všetko vyriešiť svojou mačetou. A plyš bude lietať vzduchom. Šialená zápletka ešte šialenejšej hry.

Ak to však všetko vezmete s nadhľadom, podobne ako pri predošlom a treba podotknúť že výbornom projekte Wet od A2M, budete sa istotne baviť. Pripravený je už aj prvý trailer, v ktorom nám ľúbezný hlas rozprávača všetko predstaví a začne nahovárať macíka na zlé, zlé, zlé veci.

Originálneho herného hrdinu si zamilujete – teda ak odhliadneme od faktu, že vraždiacich hračiek sme sa ako deti báli a maco z Naughty Bear je prototypom nenápadného zabijaka v detských nočných morách. Viac o hre sa dozviete v našej novinke.

Zdroj: Kotaku,YouTube