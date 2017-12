Výrobcovia televízorov sa sústredia na internet

Bezdrôtové pripojenie bez komplikovaných nastavení a čipy ktoré sa postarajú o to, aby bolo možné zašumené, rozkockované a rozmazané videá z internetu sledovať na veľkej uhlopriečke televízora. S týmito dvomi inováciami chcú výrobcovia zabodovať v našich

13. jan 2010 o 10:55 Milan Gigel

obývačkách.

Čím bude žiť svet informačných technológií v najbližších rokoch? Naše postrehy z veľtrhu CES 2010 v Las Vegas.

Už dávno nie sme závislí iba na tom obsahu, ktorý do našich domácností privádzajú prevádzkovatelia káblových rozvodov. Internet je plný zaujímavých videí, ktoré síce dokážu zabaviť, na veľkej uhlopriečke však nevyzerajú tak, ako by mali. Preto ich pozeráme hlavne na počítačoch a mobiloch. Všetko chcú zmeniť výrobcovia televízorov a sieťového príslušenstva.

Sieť bez káblov

Ak dokážeme v domácnosti pripojiť k internetu bezdrôtovo akýkoľvek notebook, prečo by sme mali do obývačky k televízoru naťahovať kábel? Aj keď si túto otázku spotrebitelia kladú posledné dva roky, výrobcovia to doposiaľ videli inak. Štandardom bol konektor pre pripojenie kábla a iba pri prémiových modeloch bolo možné dokúpiť si WiFi modul, ktorý by internet sprístupnil bez bariér.

Veci sa začínajú meniť k lepšiemu. Výrobcovia televízorov ohlásili, že štandardom pre bezdrôtové pripojenie internetu sa stane WiFi. Pri základných modeloch sa bude využívať štandard 802.11g, ktorý má dostatočnú priepustnosť pre textové spravodajstvo, informačné widgety, aktualizáciu firmvéru či internetové videá v malom rozlíšení. Pri modeloch ktoré počítajú s digitálnou káblovkou cez internet bude použitý novší štandard 802.11n.

Objavujú sa však prvé náznaky, že spotrebiteľa netreba zaťažovať ani WiFi sieťou a technológia prenosu dát cez elektrickú sieť by mohla byť jednoduchšia. Narozdiel od notebooku, každý televízor je pripojený k elektrickej zásuvke, ktorá má dostatok prenosovej kapacity na prenos dvoch videí v plnom HD rozlíšení. Televízory by touto cestou mohli komunikovať nielen s internetom, ale aj medzi sebou.

Po DVD opravia aj videá z internetu

Čipy, ktoré sa doposiaľ starali o to, aby obraz z DVD diskov, či analógových vstupov vyzeral na nových televízoroch trochu k svetu sa začnú intenzívne zaoberať videami z internetu. Firmy na veľtrhu CES v Las Vegas prezentovali svoje technológie a výsledky pôsobili skutočne dobre. Stratené detaily síce nie je možné nanovo vytvoriť, obraz je však celistvejší, bez artefaktov vzniknutých pri kompresii a celkovo pôsobí vyrovnane.

Najďalej sa zatiaľ podarilo zájsť Toshibe, ktorá uviedla na trh televízory s procesorom Cell. Majú rovnakú výpočtovú výbavu, ako herná konzola Sony Playstation 3 - osemjadrový procesor s frekvenciou 3,2 GHz, ktorý má dostatok pary nielen na „vylepšovanie“ internetových videí, ale aj na konverziu obyčajného videa na trojrozmerné. Ako sme mali možnosť vidieť v stránku firmy, videá z YouTube vyzerajú na veľkej obrazovke po úprave podstatne lepšie.

Zdokonaľovaniu internetov ých videí sa venuje aj Sharp, LG a Samsung, rovnaké funkcie predstavila aj firma Sony. Za spracovaním digitálnych internetových vidí stojí aj ďalšia výzva. Videotelefonovanie cez internet priamo z pohodlia pohovky.

Podobné aktivity prezentovala aj firma Netgear, ktorá používa nové technológie úpravy obrazu vo svojich internetových set-top boxoch a domácich serveroch pre zdieľanie multimediálneho obsahu. Tie navyše pri servírovaní videa zabezpečia aj to, aby sa k cieľovému zariadeniu dostali vo vhodnom rozlíšení. Kým do televízora putuje video v pôvodnom formáte, mobilný telefón ho dostane naservírované v rozlíšení svojho displeja.

Výrobcovia čiernej techniky čoraz intenzívnejšie vnímajú, že internet už nemožno ignorovať. Používatelia vytvárajú také množstvá svojho vlastného obsahu, že je nutné aby zo sveta počítačov a mobilov už naplno prešiel aj do ostatných segmentov spotrebnej elektroniky. A k tomu netreba žiadne významné investície, ba ani nové technológie. Ak sa budú snažiť namotať zákazníkov v tomto roku na čosi nové, budú to práve chápadlá natiahnuté do sveta WWW.