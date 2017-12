Bioshock 2: Sea of Dreams - ocko sa o teba postará

Keď sa pred viac než dvomi rokmi objavilo na trhu podmorské dobrodružstvo Bioshock, mnohí z nás si ho užívali a tešili sa z nefungujúcej utópii v meste Rapture na dne oceánu.

13. jan 2010 o 10:15 Ján Kordoš

Keď sa pred viac než dvomi rokmi objavilo na trhu podmorské dobrodružstvo Bioshock, mnohí z nás si ho užívali a tešili sa z nefungujúcej utópie v meste Rapture na dne oceánu. Kontrast medzi snahou o dokonalú spoločnosť a ľudským egoizmom a sebeckosťou bol jednoducho nádherný. V Rapture si žili svojim životom znetvorení ľudia, kreatúry závislé na špeciálnej látke Adam. Hlavný hrdina prvého dielu nemal príliš veľké šťastie pri havárii lietadla. Ocitol sa totiž priamo pred vstupnými bránami do podmorského raja. Alebo skôr pekla.

Akčný príbeh pokračuje

Čo bolo, to bolo a musíme sa pozerať dopredu. Istotne badáte, že okolo pokračovania nazvaného Bioshock 2: Sea of Dreams už nie je taký obrovský rozruch ako v prípade jednotky. Možno za to môže nie najlepšia situácia v Take Two, svoju úlohu zohráva aj absencia hlavného dizajnéra Kena Levina, ktorý dokázal o Bioshocku rozprávať tak, že ste to jednoducho museli skúsiť. Jeho nádherné plány sa napokon vydarili. Nesmeli ste však čakať rovnomernú kombináciu medzi akciou a RPG – žiadny podmorský System Shock, lež akčná hra z vlastného pohľadu s tak trochu inými zbraňami a tak trochu špeciálnymi, až nadpozemskými schopnosťami. Bioshock 2 na tom nebude inak.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Na hre pracuje tentoraz 2K Marin a 2K Australia. Bostonské štúdio na čele so spomínaným Levinom potichu pracuje na tajnom projekte (oživenie série X-Com?) a práve preto sa na povrch derú obavy, či nebude podmorský svet Rapture až príliš podobný predchodcovi. Nemal by byť. Už len preto, že dej sa posunie trochu ďalej a tentoraz sa nezhostíme postavy bežného smrteľníka. Hlavným hrdinom je Big Daddy. Veľký ocko, dokonca úplne prvá verzia. Nemotorný golem v predpotopnom skafandri bude čeliť mnohým nepriateľom, tým hlavným sa však stane Sophia Lambová, ktorá sa pokúša prevziať vedenie nad Rapture a so zástupom prisluhovačov chce nastoliť (svoj vlastný) poriadok.

Veľký ocko a malá sestrička

Big Daddy má za úlohu nájsť a ochraňovať svoju pôvodnú Little Sister – prvú verziu, teda sa chopí práce, ktorú mal vykonávať. Cesta k malému dievčatku však vedie cez mnoho mŕtvych tiel splicerov. Malá sestrička je možno najdôležitejším a zároveň najkrehkejším stvorením Rapture. Iba ona dokáže so svojou obrou striekačkou vysať z mŕtvych tiel potrebnú látku Adam, ktorú využíva aj Big Daddy. Táto esencia je potrebná pre vyvolávanie špeciálnych síl (poznáte z minulého dielu) a výrazne pomáha pri súbojoch. Tie sa znovu ponesú vo využívaní prostredia a verte, že fyzikálne zákony (nepriateľ stojaci vo vode nebude nadšený z elektrického blesku, ktorý mu pošlete ako novoročný pozdrav) sa znovu uplatnia.

Prítomnosť Little Sister mierne mení aj hrateľnosť. Osamelý hrdina je minulosťou, tentoraz budete mať na svojich pleciach veľkú klietku, kde tróni práve toto malé dievčatko. Pri zbere Adamu ju musíte chrániť a vezmite jed na to, že práve v týchto momentoch sa strhne čo najväčšia mela. Hrateľnosť to rozhodne osvieži. Neviniatko v podobe malého dievčatka, ktoré sa stáva vašim aktívnym spojencom dokáže znovu svojim pohľadom a detským hlasom preniesť na hráča pochmúrnu atmosféru, je ťahúňom podmanenia hráča. Vzhľadom na činnosť, ktorú vlastne vykonáva, to je anjelik v objatí diabla.

video //www.sme.sk/vp/12449/

Dievčatá na love

Doba oproti prvému dielu pokročila a z malých sestričiek, ktoré sme stretávali, vyrástli veľké slečny. Flirtovať s nimi bude však málokto. Dievčence si nie len tak pre zábavu zaslúžili pomenovanie Big Sister. Nebezpečné stvorenia so schopnosťami porovnateľnými s tými vašimi sa stanú viac než zdatnými nepriateľmi, takže pri stretoch s nimi sa stáva nutnosťou vhodne zvolená taktika. A netreba pripomínať, že na konci na nás bude čakať vrchná sestra, ktorá sa nebude s nikým maznať. Po celý čas hrania ju budeme stretávať, ale až do samého záveru bude nedostihnuteľná. Vadiť to veľmi nebude, aspoň sa naučíme poriadna narábať s vrtákom v jednej ruke a zásobou plazmidov v ruke druhej. Chýbať nebudú ani klasické zbrane, no povedzme si úprimne: výdrž hlavného hrdinu je väčšia ako pri krehkej ľudskej schránke a s obrím vrtákom je predsa zábava.

Pieskovisko pre všetkých

Pôvodný Bioshock neobsahoval multiplayer a div sa svet, mnohým to vadilo. Hra zameraná výhradne na dobrodružstvo a zážitky jedného hráča podporu viacerých hráčov nepotrebuje a podľa nás bolo len a len dobré, že sa tvorcovia sústredili výhradne na príbeh. Pokračovanie sa multiplayeru už dočká. Na prvý pohľad by sa dalo hovoriť o klasickom deathmatchi, no skutočnosť bude o čosi komplexnejšia. Zhostíme sa úlohy jedného z klasických nepriateľov v singleplayeri, dostaneme vlastnú izbu – akúsi základňu, z ktorej budeme nakupovať zbrane za nadobudnuté skúsenosti od spoločnosti Sinclair Solutions – a hybaj ho na lov ostatných protivníkov. Primárne sa bojuje o Adam, no odmeny dostaneme aj za bežných protivníkov. Tie využijeme pri nákupe lepších a účinnejších zbraní či ďalších vylepšeniach. Otvorený svet nám ponúkne mnoho možností na realizáciu a naháňačka môže začať. Dokonca bude podpora viacerých hráčov prepojená so singleplayerom (prítomná bude i koopearácia), takže natrafíte aj na bežné postavy, nielen protivníkov. Celkovo sa dočkáme piatich módov.

Podmanivý šat

O grafickom spracovaní sa netreba príliš rozpisovať. Engine, hoc vylepšený, už dobre poznáme. To správne ohúrenie vizuálnou stránkou však pochádza zo samotnej architektúry úrovní a dizajnu prostredia. Art deco štýl je zárukou lahôdky pre oko hráča. Tentoraz sa ale dostaneme aj mimo Rapture: Big Daddy je predsa vo veľkom skafandri a prejdeme sa tak po morskom dne a pozrieme si mnohé miesta z inej perspektívy.

Bioshock 2: Sea of Dreams o sebe nedáva vedieť až tak hlasno ako minule. Nečakáme zázraky a originálne nápady – v tomto prípade to znamená jediné: druhý diel nás pobaví rovnako ako jednotka. Ak sa to stane, budeme mať na čo spomínať. Vydanie je naplánované na 9. februára, takže dlho čakať nebudeme. Distribútor Cenega oznámil, že tentoraz nechystá českú lokalizáciu pre bližšie nešpecifikované problémy, kvôli ktorým by došlo k niekoľkomesačnému oneskoreniu.