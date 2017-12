Markíza získala licenciu na digitálne vysielanie

Televízia Markíza dnes získala od Rady pre vysielanie a retransmisiu licenciu na digitálne vysielanie. ČTK o tom informoval riaditeľ kancelárie rady Ľuboš Kukliš.

12. jan 2010 o 16:46 ČTK

BRATISLAVA. Chýbajúce povolenie bolo podľa skorších informácií dôvodom, že sa najsledovanejšia slovenská stanica v decembri nedostala do prvého súboru programov pri spustení digitálneho pozemského televízneho vysielania (DVB-T).

Zatiaľ však nie je známe, kedy by sa mohla Markíza do prvého multiplexu zaradiť. Vyjadrenie prevádzkovateľa DVB-T, spoločnosti Towercom, sa ČTK nepodarilo získať. Koncom vlaňajška firma tvrdila, že programová skladba staníc by sa mohla zmeniť po splnení zákonných podmienok. V súčasnosti súbor programov vysielaných digitálne tvoria tri okruhy Slovenskej televízie a dve komerčné stanice Joj a Joj Plus.

Digitálne pozemské televízne vysielanie, ktoré by malo priniesť najmä kvalitnejší signál či ďalšie služby, sa na Slovensku spustilo 22. decembra. K dispozícii je pre štyri pätiny obyvateľstva, do konca marca sa má pokrytie signálom rozšíriť na 90 percent ľudí. Na celom území Slovenska by digitálne vysielanie malo nahradiť analógový spôsob šírenia signálu v roku 2012.