K Zemi smeruje asteroid

V stredu čosi po jednej hodine preletí „tesne“ popri Zemi asi desaťmetrový asteroid. Špekuluje sa však, či to nie je iba vesmírny odpad.

12. jan 2010 o 16:32 (tp, idnes)





PRAHA, BRATISLAVA. V stredu, asi o 13:14 nášho času, len tesne minie Zem asi desaťmetrový asteroid. Okolo našej planéty preletí vo vzdialenosti približne 125-tisíc kilometrov, čo je zhruba trikrát bližšie, ako je od Zeme vzdialený Mesiac.

Odborníci však hovoria, že i v prípade, ak by sa dráha telesa krížila s dráhou našej planéty, k dopadu nedôjde. Planétka s označením 2010 AL30 by pravdepodobne zhorela v atmosfére. „Rozpadla by sa a vyparila v atmosfére, na zemský povrch by dopadli nanajvýš drobné úlomky, " povedal pre iDnes odborník na astronautiku Antonín Vítek.

Odpad či asteroid?

Teleso sa v našej slnečnej sústave pohybuje po pravidelnej dráhe veľmi blízkej dráhe Zeme. Podľa niektorých názorov by tak mohlo ísť aj o pozostatky človekom vyrobeného telesa. Ian O'Neill pre Discovery News špekuluje o pomocnom raketovom stupni, ktorý slúži na dopravu amerických raketoplánov do vesmíru.

FOTO - NASA / Ernesto Guido & Giovanni Sostero

Alan W. Harris vedúci vedecký pracovník na americkom Space Science Institute však tvrdí, že túto domnienku nič nepotvrdzuje. Na asteroid údajne ukazuje aj rýchlosť telesa - preletí asi 9,5 kilometrov za sekundu.

Stopujúce ďalekohľady

„Môže však ísť aj o niektorý z posledných stupňov nosnej rakety Saturn 5, ktoré koncom 60. rokov minulého storočia vyniesli prvé expedície amerických astronautov v lodiach Apollo k Mesiacu," doplnil však pre iDnes Vítek.

Planétku 2010 AL30 objavil systém ďalekohľadov GEODSS v Lincolnovom observatóriu v Novom Mexiku v nedeľu 10. januára. Astronómovia budú môcť pozorovať 2010 AL30 ako hviezdu 14. magnitúdy v súhvezdiach Orión, Býk a Ryby.