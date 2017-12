Irrational Games znovu na scéne

12. jan 2010 o 16:25 Ján Kordoš

Irrational Games poznali hráči ako tím, ktorý stál za kvalitnými projektmi ako System Shock 2, Freedom Force, SWAT 4 alebo Tribes: Vengeance. Podľa neoficiálnych informácií pracujú vývojári pod vedením zakladateľa Kena Levinea na obnovení známej značky X-Com. A len tak mimochodom, znovu dochádza k zmene názvu: z 2K Boston na Irrational Games.

Aby to bolo ešte viac zamotané, austrálska pobočka Irrational Games (momentálne 2K Australia) svoj názov nemení a pomáha 2K Marin na prácach s Bioshockom 2. Pre hráčov ako koncových užívateľov sa v podstate nič nemení. Trochu sa však začíname obávať, že šíriace sa reči o nie najlepšom zdraví Take Two a možnej akvizícii iným herným gigantom sa ukážu ako pravdivé. Nebudeme však filozofovať nad neoverenými faktami a fámami (ako napríklad že štúdio 2K Czech bude po vydaní Mafie 2 zatvorené) a počkáme si na budúcnosť.

Je však pravdou, že Take Two to v poslednom čase príliš dobre nejde a zo zimného predaja musela presunúť vydanie takmer všetkých projektov. Okrem Mafie 2 sa pripravuje už spomínaný Bioshock 2, ďalej napríklad Max Payne 3 či nedávno oznámené Spec Ops: The Line.

Zdroj: Shacknews