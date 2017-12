Nové technológie nás nebavia. Môžu za to výrobcovia

Výrobcovia elektroniky chrlia novinky rýchlejšie ako kedykoľvek doposiaľ, záujem o ne však klesá. Na vine nie je ani kríza, ani presýtenie trhu. Firmy pochybili vo svojej stratégii. Namiesto užitočných funkcií nám ponúkajú technológie, ktoré nám nič nehov

12. jan 2010 o 11:40 Milan Gigel

oria.

Čím bude žiť svet informačných technológií v najbližších rokoch? Naše postrehy z veľtrhu CES 2010 v Las Vegas.

Výrobcovia nám nenúkajú televízory ktoré si rozumejú s internetom, mobily ktoré vydržia dlhšie, ba ani počítače, ktoré by sa chránili pred hrozbami útočníkov. Namiesto toho nám v predajniach predstavujú zložité technológie a funkcie skrývajúce sa za názvami, ktoré poznáme iba z reklamy. Kto ich chce použiť, musí prejsť čítaním nezrozumiteľných návodov a zlyhá vždy v momente, ak chce novinky vo svojom príbytku požiadať o spoluprácu.

Inovácie pre nás stratili zmysel

Aký je rozdiel medzi tým, čo dokázal váš starý a nový televízor? Ak naďalej sedíte iba pred obrazovkou, aby ste dvomi gombíkmi na diaľkovom ovládači prepínali kanály, kdesi sa stala chyba. Aj keď najnovšie modely dokážu mnoho nových vecí, málokto po doplnkových funkciách siahne.

Chýba podpora technológií, obsah ktorý by ich dostal do popredia a úplne vypadli stimuly, ktoré by nás presvedčili o tom, že sme si kúpili čosi, čo sme už roky potrebovali. Vytratila sa akákoľvek radosť z novej elektroniky. Aj keď vyzerá lepšie a atraktívnejšie, nové skúsenosti z používania nám nepridáva.

Funkcie namiesto technológií

Všetko by sa malo v najbližších dvoch rokoch zmeniť. Firmy, ktoré sa zúčastnili veľtrhu spotrebnej elektroniky CES v Las Vegas hovorili o tomto probléme otvorene. Rozhodli sa utlmiť vývoj technológií a sústrediť sa viac na ich dostupnosť. Namiesto toho, aby naďalej nezmyselne míňali peniaze na zákazníkom nepovšimnuté inovácie, sústredia sa na použiteľnosť toho, čo na trh uviedli v posledných dvoch rokoch.

Pre domácnosti to má znamenať mnoho. Technológie, ktoré zostávali doposiaľ nevyužité majú vystúpiť do popredia. Televízory sa budú snažiť využiť bezdrôtové pripojenie na to, aby ponúkli rovnaký multimediálny komfort ako počítače, digitálnu káblovku bude možné využívať na ľubovoľnom zariadení s displejom a všetky zariadenia budú hľadať svoju podporu vo všetkom, čo k nim pripojíme. Väčšina funkcií sa aktivuje automaticky bez toho, aby sme sa museli zaťažovať nastavovaním.

Nám zostáva iba dúfať že nezostane iba pri prázdnych sľuboch. Nuž a ak sa veci pohnú vpred, výrobcovia by nemali zabudnúť ani na tie zariadenia, ktoré uviedli do obehu v poslednom čase. Ak existuje možnosť aktualizovať ich firmvér na to, aby sme nové technológie mohli skutočne používať, mali by tak spraviť.