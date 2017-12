Do Slnka narazila kométa

Spojená misia NASA a ESA zameraná na pozorovanie Slnka pred niekoľkými dňami vedcom poskytla pohľad na nie celkom bežný jav, keď kométa vletela priamo do našej najbližšej hviezdy.

12. jan 2010 o 8:55 SITA

BRATISLAVA. Sonde Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) sa pred niekoľkým dňami podarilo zachytiť kométu priamo v momente, keď si to namierila rovno do Slnka.

Táto vesmírna sonda, ktorú do vesmíru vyslal americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) spolu s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) asi pred 15-timi rokmi, aby mohli pozorovať našu najbližšiu hviezdu, im umožnila aj objavenie viac než tisícky nových komét.

Jedna z nich patriaca do takzvanej Kreutzovej skupiny, spôsobila v posledných dňoch rozruch. Vesmírnej sonde SOHO sa totiž podarilo zachytiť celý proces jej kolízie so Slnkom. Kométa, ktorú 2. januára tohto roku objavil astronóm Alan Watson, sa v Slnku nenávratne stratila.

Kométa je klasifikovaná ako člen Kreutzovej skupiny, o ktorej sa vedci domnievajú, že kedysi tvorila jednu obrovskú materskú kométu, ktorá bola pred viac ako tisíc rokmi rozbitá na časti. Astronómovia sa domnievajú, že väčšina komét, ktoré sa roztrieštia o Slnko, má svoj pôvod práve v tejto skupine.

Informáciu zverejnil internetový portál abc.es.