Pätina ľudí v IT oblasti zarába mesačne tisíc eur

Informatici očakávajú, že budú zarábať menej, než potom skutočne dostanú. Premrštené požiadavky majú najmä servisní technici.

12. jan 2010 o 0:00





BRATISLAVA. Najviac ľudí pracujúcich v IT oblasti zarába mesačne od 901 do 1100 eur. Podľa platového prieskumu Merces.sk je to až pätina z ľudí na IT pozíciách.

Druhou najpočetnejšou skupinou podľa priemerných zárobkov sú v oblasti IT ľudia, ktorí mesačne zarobia od 701 do 900 eur. Treťou najpočetnejšou skupinou sú tí, ktorí zarábajú od 1100 do 1300 eur mesačne. Približne 1300 eur mesačne je aj priemerný plat v sektore. Celoslovenský priemerný mesačný plat je podľa Merces.sk 761 eur.

Pri porovnaní toho, koľko ľudia v IT mesačne zarábajú, a toho, aké sú ich očakávané platy na pozícii, na ktorú sa hlásia, majú najviac premrštené očakávania servisní technici, webmasteri a web­ dizajnéri. Pri väčšine technických pozícií sú ich platové očakávania reálne alebo nižšie ako skutočné platy.

Celkovo v tomto sektore sú očakávané platy asi o 12 percent nižšie, ako budú ich skutočné platy, ak sa na danú pozíciu dostanú. Vlani boli ich očakávania oproti reálnym platom v sektore ešte nižšie.