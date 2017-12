Samce čistiacich rybiek trestajú samice

Britskí vedci zistili, že samce koralovej ryby Labroides dimidiatus trestajú samice, keď pohryzú väčšiu rybu, ktorú zbavujú parazitov.

11. jan 2010 o 16:44 SITA

BRATISLAVA. Samce koralovej ryby druhu Labroides dimidiatus, ktorý sa živí odstraňovaním parazitov z pokožky väčších rýb, trestajú samice svojho druhu, keď pohryzú a odplašia tak väčšiu rybu. Nerobia to však nezištne, ale z dôvodu, aby neprišli o zdroj potravy. Zistili to britskí vedci zo Zoological Society of London.

Ryby druhu Labroides dimidiatus sa špecializujú na odstraňovanie kožných parazitov z väčších rýb, avšak niekedy

tieto ryby pohryzú. Dôvodom je kožný sliz, ktorý im chutí viac než samotné parazity. V prípade, že väčšiu rybu uhryzne samica, samec ju začne prenasledovať, aby ju potrestal za odplašenie zdroja potravy. Avšak ak rybu pohryzie samec, samica na to nereaguje.

Dôvodom je pravdepodobne fakt, že samce tohto druhu sú väčšie než samice. Odborníci toto správanie otestovali aj v simulovaných podmienkach, keď rybám v akváriu dali na výber ako potravu garnáty alebo vločkové krmivo. Ryby preferovali garnáty, avšak ak nejakého zjedli, vedci zdroj potravy okamžite odstránili. Samce sa v tomto experimente správali rovnako ako v prírode, keďže v prípade, že garnáta zjedla samica, začali ju ihneď

prenasledovať.

