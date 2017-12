Neandertálci sa maľovali

Britskí vedci objavili mušle, ktoré neandertálci používali na prípravu a uskladnenie farbiva.

11. jan 2010 o 16:23 SITA





BRATISLAVA. Vedcom sa podarilo nájsť presvedčivé dôkazy o tom, že neandertálci si pred 50-tisíc rokmi pokrývali telá farbou. Tím odborníkov v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences uviedol, že na dvoch archeologických náleziskách v Murcijskej oblasti na juhu Španielska sa im podarilo vykopať mušle so zvyškami farbiva. Domnievajú sa preto, že mušle neandertálcom slúžili ako nádoby na mejkap.

Vedci ďalej uviedli, že ich nález pochoval aj prevládajúci názor, že neandertálci neboli príliš inteligentní.

„Je to prvý zaručený dôkaz o tom, že používali kozmetiku,“ povedal o objave archeológ a vedúci výskumu Joao Zilhao z britskej Bristolskej univerzity. Vedcom sa podarilo nájsť aj kusy žltého farbiva, ktoré podľa ich názoru mohli neandertálci používať ako podklad.

Taktiež objavili aj červený prášok zmiešaný s čiastočkami trblietavého čierneho minerálu. Niektoré z vyrezaných, svetlofarebných mušlí mohli neandertálci nosiť aj ako šperky.