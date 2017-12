Pyramídy v Gíze nestavali otroci

Cheopsovu pyramídu malo postaviť desaťtisíc robotníkov, ktorí sa nazývali priatelia faraóna.

12. jan 2010 o 0:00 Tomáš Vasilko





KÁHIRA, BRATISLAVA. Vo filmoch je to väčšinou zobrazené jednoznačne. Egyptské pyramídy stavia armáda otrokov, ktorí vo veľkom teple a pod bičom egyptských otrokárov tlačia ťažké balvany. Výslednej podoby pyramíd sa mnohí z nich nedožijú, lebo v zlých podmienkach zomierajú.

Najnovší výskum egyptských archeológov však tento obraz vyvracia. Podľa nich egyptské pyramídy, jediný zo siedmich pôvodných divov sveta, ktorý stále existuje, pravdepodobne nestavali otroci, ale slobodní egyptskí robotníci. Majú to naznačiť nové vykopávky hrobov, ktoré objavili v blízkom susedstve pyramíd.

Pyramídy

„Tím egyptských archeológov objavil novú skupinu hrobiek z obdobia štvrtej dynastie (2694 až 2513 pred naším letopočtom), ktoré patrili robotníkom, ktorí pomáhali stavať pyramídy,“ oznámil médiám egyptský minister kultúry Faruk Hosni.

Ako vysvetľuje šéf egyptských archeológov Zahí Hawass, pochovaní ľudia nemôžu byť otrokmi. „Ak by to boli otroci, nemohli by byť pochovaní hneď vedľa kráľovskej pyramídy,“ vysvetľuje podľa Daily Telegraph.

Tvrdenie, že pyramídy stavali slobodní ľudia, podľa archeológov dokumentuje aj jedno grafiity, ktoré našli na stenách. Robotníci sa tam nazývajú „priatelia Chufu“. Práve z obdobia vlády faraónov Chufu (u nás známy ako Cheops) a Rachef (Chefren) sa datujú objavené hrobky.

Archeológovia odhadujú, že na stavbe Cheopsovej pyramídy sa podieľalo 10­tisíc pracovníkov. Staroveký dejepisec Herodotos pritom odhadoval až 100­tisíc ľudí. Archeológovia totiž našli dôkaz, že denne posielali robotníkom 21 kusov dobytka a 23 oviec z miestnych fariem. Títo farmári boli oslobodení od platenia daní, čo naznačuje, že sa podieľali na „štátnom projekte“.

Hrobky odhalil kôň

Robotníkov mali najímať na tri mesiace a v hrobkách, ktoré odhalili archeológovia, boli pochovaní tí z nich, ktorí počas stavby zahynuli. Prvú z týchto hrobiek pritom našli už v roku 1990. Stalo sa to náhodou, keď jeden kôň zakopol o tehlovú štruktúru. Len niekoľko metrov odtiaľ objavili hrobky. Mnohé z nich obsahovali pohrebné tyče, na ktorých bola kostra či hlinené nádoby.

Egyptské úrady už dlhšie pritom vyhlasovali, že pyramídy nepostavili otroci. Proti tomuto mýtu podľa BBC argumentujú zručnosťou, ktorá musela byť použitá pri stavbe monumentov.