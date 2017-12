Microsoft poteší retro fanúšikov. Spustí špeciálnu hernú miestnosť

11. jan 2010 o 15:00 Ján Kordoš

V špeciálnej miestnosti sa budeme pohybovať pomocou avatarov, takže samotná služba pripomína staré herne – len v modernom prevedení a virtuálnej podobe. Za každú hru bude samozrejme nutné zaplatiť. Ich cena sa bude pohybovať v rozmedzí 240 – 400 MS (Microsoft Points = cca. 2,88 – 4,80 €). Fanúšikov herných (nie výherných, nemýliť si s gamblingom) automatov poteší možnosť aj virtuálneho hádzania mince. Každá však bude niečo stáť a za jednorázové hranie, teda v prípade, že si budete chcieť titul vyskúšať, zaplatíte 40 MS (0,48 €).

Pri spustení bude k dispozícii 30 hier od spoločností Atari, Activision, Intellvision, Konami a ďalších. Každý týždeň by mali pribúdať nové a celkový počet titulov by mal dosiahnuť hranice tisícky hier. Vynikajúcim motivačným faktorom pri prekonávaní maximálneho skóre – o to v drvivej väčšine starších hier totiž išlo – sa stanú špeciálne tabuľky a rebríčky všetkých hráčov.

V mnohých projektoch taktiež nebude chýbať možnosť kooperatívneho hrania. Samozrejmosťou je HD spracovanie, kvalitné ozvučenie, voice chat a ďalšie vymoženosti, o ktorých sme pred 20 rokmi ani len nesnívali. Plusom bude podpora oboch herných platforiem: ak si hru zakúpite na PC, bude možné ju s rovnakým kontom hrať i na Xboxe 360. Nesmú chýbať ani odmeny v podobe achievmentov.

Zoznam prvých hier 1. Centipede (arcade)

2. Asteroids Deluxe (arcade)

3. Tempest (arcade)

4. Crystal Castles (arcade)

5. Lunar Lander (arcade)

6. Jungler (arcade)

7. Road Fighter (arcade)

8. Scramble (arcade)

9. Finalizer (arcade)

10. Tutankham (arcade)

11. Shao-Lin's Road (arcade)

12. Super Cobra (arcade)

13. Red Baron (arcade)

14. Gravitar (arcade)

15. Battlantlis

16. Astrosmash (Intellivision)

17. Mountain Madness Super Pro Skiing (Intellivision)

18. Armor Battle (Intellivision)

19. Space Hawk (Intellivision)

20. Sub Hunt (Intellivision)

21. Sea Battle (Intellivision)

22. Space Armada (Intellivision)

24. Star Raiders (Atari 2600)

25. Outlaw (Atari 2600)

26. Yar's Revenge (Atari 2600)

27. Millipede (Atari 2600)

28. Football (Atari 2600)

29. RealSports Tennis (Atari 2600)

30. Combat (Atari 2600)

Zdroj: Kotaku