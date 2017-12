Apple otvára vlastnú sieť predajní

23. máj 2001 o 12:23 reuters

Dve deti sa hrajú na počítačoch Macintosh v prvom obchode firmy Apple, ktorý bol otvorený minulý týždeň v meste McLean a americkom štáte Virginia. Spoločnosť Apple sa rozhodla začať predávať počítače aj vo vlastných maloobchodných predajniach - do konca roka by ich mala v USA otvoriť 25. „Chceli by sme tým zvyšným 95-percentám ľudí (ktorí nepoužívajú Apple) ukázať, aké skvelé a jednoduché je používať Mac-y," povedal šéf firmy Steve Jobs. Väčšina komentátorov pozitívne hodnotí myšlienku na otvorenie osobitných obchodov s počítačmi Apple, ktoré tradične ľudí oslovujú aj atraktívnymdizajnom.