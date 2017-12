Zaujímavé linky na tento víkend

19. máj 2001



Charity a pomoci ľuďom žijúcich v zlých podmienkach nikdy nie je dosť. Na adrese www.unicef.sk si môžete pozrieť, čím všetkým sa zaoberá Slovenský výbor pre Unicef. Máte možnosť zoznámiť sa aj s akciami robenými v iných krajinách, a zároveň sa dozviete ako môžete pomôcť i vy.

Radi sa odievate do značiek módnych tvorcov? Možno sa vám zapáči niečo z tvorby ešte len začínajúcich módnych dizajnérov. No nielen ich výtvory, ale i diela fotografov, kaderníkov, vizážistov, jednoducho všetkých mladých nádejných tvorcov nájdete na www.sowear.com .

Keby sa vás niekto opýtal bez ktorého zmyslového orgánu si viete predstaviť svoj život a dal by vám možnosť vybrať si medzi zrakom a sluchom, ako by ste odpovedali? Mnohí by sa radšej zriekli sluchu, pretože nevidieť je naozaj veľká strata! Ak nechcete zanedbávať svoje oči, pozrite si stránku www.zrak.sk .

Všetkým milovníkom hôr a turistiky dávam do pozornosti stránku Horskej služby na Slovensku. Na www.horska-sluzba.sk.sk nájdete informácie o počasí vo všetkých horách a pohoriach Slovenska. Leto sa blíži, no neznamená to, že i v lete sa vám v horách nemôže niečo stať.

O tom, že pitie mlieka je zdravé nás presviedčali dospelí odmalička. Na niekoho to veľmi zapôsobilo a riadi sa tým naďalej. Niekomu sa to znepáčilo a namiesto toho, aby mlieko propagoval, haní ho. Robí tak na stránkach www.milksucks.com medzinárodná organizácia PETA.

Za adresou www.bicfs.sk sa skrýva slovenská pobočka Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny. Zaoberá sa štúdium a výskumom rodiny, rodinných politík... Dočítate sa tu o aktivitách tejto organizácie a o celejspoločnosti.