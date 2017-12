Láska a sex sú najčastejšími témami krátkych textových správ

Bratislava 18. apríla (TASR) - Láska, náklonnosť a sex sú najčastejšími témami krátkych textových správ (SMS) posielaných pomocou mobilných telefónov.

18. apr 2002 o 15:23 © TASR 2002

Ukázal to prieskum mobilnej divízie spoločnosti Siemens, ktorý uskutočnila vo Veľkej Británii, Nemecku, Dánsku, Španielsku a v Taliansku na vzorke tisíc používateľov mobilných telefónov.

Najromantickejšími sa ukázali Nemci, z ktorých viac ako 40 percent posiela aj počas dňa svojim partnerom ľúbostné odkazy. Najviac posadnutí sexom, aspoň podľa charakteru a obsahu SMS-iek, sú suverénne obyvatelia Veľkej Británie.

Mobily, ako ukázal prieskum, sa vo veľkom rozsahu využívajú aj na tajné milostné pomery. Najmä v Španielsku, Francúzsku a Taliansku využívajú SMS-ky partneri, ktorí nechcú, aby ich niekto spolu videl. V Španielsku na takéto zálety využívajú mobil častejšie ženy ako muži a tajné aféry v týchto krajinách sú dôvodom, že partneri by radi kontrolovali mobil toho druhého.

Na anketovú otázku, aký obrázok by si zvolili používatelia na svojom mobilnom telefóne, sa najčastejšie objavovali romantické motívy a až na druhom mieste bol obrázok partnera. Tretie miesto získali fotografie domácich zvieracích miláčikov. Len Briti by pred zvieratkami dali prednosť obrázku so sexuálnym motívom.

Informácie o prieskume poskytla spoločnosť Siemens,s.r.o. Bratislava.

*pe som