Project Natal - ďalšie informácie o špeciálnej periférii od Microsoftu

Spoločnosť Microsoft na konferencii Consumer Electronic Show 2010 v Las Vegas odhalila ďalšie novinky ohľadom chystanej technológie Project Natal, ktorá má rozšíriť publikom okolo hernej konzoly Xbox 360 o mainstreamových hráčov.

9. jan 2010 o 16:20 Ján Kordoš

Občasní hráči totiž tvoria vysoké percento užívateľov najlepšie predávanej konzoly Nintendo Wii z pôvodnej „next-generation consoles“ zostavy – a to napriek tomu, že ide o technologicky o najzaostalejší herný hardvér. Priaznivcov si Nintendo získalo jednoduchými hrami a zaujímavým ovládaním. To sú však už dobre známe fakty. Microsoft tentoraz odhalil ďalšie drobnosti.

Keďže sa softvérový gigant bude snažiť udržať cenu zariadenia Project Natal čo najnižšie (nahlas sa hovorí o odhadovanej cene 50 dolárov – čiže približne cena novej videohry), chce všetky činnosti prenechať na softvéri a čo najmenej investovať do hardvérového vybavenia Projectu Natal. Drahšie komponenty zaisťujúce plynulejší beh a rozpoznávanie pohybov či hlasu by cenu niekoľkonásobne zdvihli. Na začiatku sa však ukázalo, že Project Natal má pri 15% zaťažení troch procesorov Xboxu 360 príliš veľkú odozvu (cca 100 ms, čo je však v prípade hier veľký časový interval).

Microsoft chce vydať Project Natal pred tohtoročnými Vianocami, a preto sa rozhodol prenechať viac výpočtového výkonu na Xboxe 360. Po úpravách Project Natal vezme tretinu výkonu celej konzoly. Otázkou zostáva ako sa to prejaví v graficky náročných hrách. Na CES 2010 bola hrateľná verzia Burnout: Paradise a keďže nejde o konečnú verziu technológie, ťažko usudzovať, či budú prístupné pre hráčov iba nové, zo začiatku istotne iba casual projekty, alebo si zahrajú aj staršie hry. Už teraz sa však vraví, že Project Natal by mohol byť aktívny napríklad aj pri Forza MotorSport 3, len by bolo nutné znížiť grafické finesy, kvalitu zvukových efektov a umelú inteligenciu ostatných jazdcov.

V konečnom dôsledku teda možno predpokladať, že videohry ukrajujúce z niekoľko rokov starého Xboxu 360 maximum výkonu procesorov, nebudú hrateľné prostredníctvom Projectu Natal tak ako s klasickým gamepadom. Výhodou Natalu bude schopnosť rozoznávania 31 častí ľudského tela, takže presné ovládanie by nemalo byť utópiou. I tak však musíme predpokladať, že prvé projekty pre Natal budú určené výhradne pre nenáročných hráčov, ktorým nebude vadiť horšie technické spracovanie.

Microsoft by si tak získal práve tú skupinu hráčov, ktorá Xbox 360 obchádza veľkým oblúkom. Je otázne, či sa máme začať obávať návalu jednoduchších hier a tým pádom i poklesu celkovej kvality vydávaných hier. Ako dokazuje priemerné hodnotenie hier z platformy Nintendo Wii, na túto konzolu vychádza mnoho hier, väčšina však priemerných až brakov.

Ak ste o Project Natal ešte nepočuli, prečítajte si naše predstavenie špeciálnej periférie z minulého roku.

V skratke: Čo je to Project Natal? Kódové meno označujúce nový spôsob ovládania videohier od spoločnosti Microsoft.

V skutočnosti nebudete potrebovať žiadny ovládač, všetko zvládnete pomocou vlastného tela – vy ste totiž ovládačom.

Natal rozozná nielen jednotlivé časti tela (končatiny, hlavu, telo), ale aj hlas a napríklad prihlasovanie sa do vlastného profilu bude nesmierne jednoduché.

Automaticky sa predpokladá využívanie rôznych programov na rozprávanie s priateľmi prostredníctvom internetu.

Project Natal je kombináciou RGB kamery, infračervený projektor s monochromatickým CMOS senzorom (umožňuje tak „vidieť“ celú miestnosť v troch rozmeroch i za slabších svetelných podmienok) a mnohopásmový mikrofón.

Zdroj: Kotaku #1, Kotaku #2, Shacknews