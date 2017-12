Na Slovenskú útočí zákerný vírus I-Worm/Klez

V stredu sa vo večerných hodinách začal šíriť v Českej republike i na Slovensku nový vírus, nesúci názov I-Worm/Klez ...

18. apr 2002 o 13:39 tasr, čtk

V stredu sa vo večerných hodinách začal šíriť v Českej republike i na Slovensku nový vírus s názvom I-Worm/Klez alebo W32/Klez.I. Rozposiela sa sám elektronickou poštou na vymyslené adresy, jeho texty sú poskladané z veľkého počtu kombinácií a náhodne k sebe prikladá vybraný súbor vo forme prílohy, ktorý sa pri prezeraní pošty samovoľne spustí.

Vírus sa spustí okamžite po otvorení e-mailu. Aktívne vyhľadá antivírusový program počítača a ukončí ho, čo umožňuje napadnutie počítača inými vírusmi. Automaticky sa tiež rozšíri do všetkých počítačov v lokálnych sietiach firiem. Na rozdiel od starej varianty tento vírus nevymazáva v počítači žiadne súbory.

Nový variant vírusu je nebezpečný tým, že pri napadnutí počítača si vyberie jednu e-mailovú adresu, ktorú má užívateľ v zoznaem a pod ňou sa rozosiela ďalej.

Skutočnosť, že sa vírus ďalej nešíri pod adresou napadnutého komplikuje upozorňovanie na neotváranie podozrivej elektronickej pošty a urýchluje šírenie vírusu.

Vírus I-Worm/Klez vznikol v Číne, najviac bol rozšírený v tejto krajine, na Tchajwane a v Japonsku. V súčasnosti zasiahol aj Európu, pričom Česká republika a Slovensko patria k najviac postihnutým štátom.

Najlepšou ochranou je denná aktualizácia antivírusového softvéru, ktorá zabezpečí, že daný vírus bude zachytený a neinfikuje počítač, uvádza Miroslav Kralovič, konateľ spoločnosti System Partner Plus. Je to najmä preto, že vírusy sa na Slovensko dostávajú väčšinou

s časovým oneskorením ako do iných krajín s rozvinutejšou internetovou infraštruktúrou a spoločnosti, ponúkajúce antivírusy,

zareagujú na nový vírus do jedného či dvoch dní. Podľa slov produktového manažéra Cígler Software Slovakia Jána Ribárskeho nie je

potrebné po samotnej aktualizácii databázy vymazávať neznámu poštu.