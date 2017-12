Papierové knihy, noviny a časopisy pôjdu do zberu

Elektronické čítačky kníh. Nápadne sa podobajú jedna druhej, sú však medzi nimi priepastné rozdiely. Kým tie najlacnejšie zobrazia na displeji iba obsah pamäťovej karty alebo súbory nahraté cez USB port, tie najlepšie dokážu cez mobilnú sieť sledovať aj v

Ak na veľtrhu CES 2010 čosi zaujalo tak intenzívne, ako 3D televízory, určite to boli elektronické čítačky kníh. Vo svojej ponuke ich mali desiatky firiem a netajili sa tým, že tento rok by mal byť prelomový. Technológie zlacneli a záujem je veľký. Má to však aj háčik. Bez obsahu to nejde a podstatne viac zarobia jeho tvorcovia, ako výrobcovia zariadení.

Čo to je?

Tak ako si vreckový prehrávač poradí s hudbou a notebook so softvérmi, tak elektronické čítačky kníh v teréne zobrazujú dokumenty. Sú tenké iba niekoľko milimetrov a namiesto displeja používajú elektronický papier. Ten má skvelú čitateľnosť pri akomkoľvek osvetlení. Je to, ako by ste čítali vytlačenú stránku z knihy. Slnko nie je nepriateľom.

Výhodou oproti displejom je, že elektronický papier potrebuje napájanie iba v momente vykresľovania. Znamená to, že kým vaše oči čítajú zobrazený text, napájanie displeja je vypnuté. Preto môžu výrobcovia používať Li-Pol akumulátory s nízkou kapacitou a dokážu vyrobiť tenké a ľahké čítačky.

Trh rozpumpujú tie najlacnejšie

Najlacnejšie čítačky kníh majú malú zobrazovaciu plochu a ich ovládanie je tlačidlové. Robia presne to, čo hovorí ich názov. Zo zabudovanej pamäte, alebo pamäťovej karty načítajú zoznam dokumentov a tie následne stránku po stránke zobrazujú na displeji.

Čítať vedia iba obmedzené množstvo jednoduchých textových a grafických formátov a s prehľadnosťou zobrazenia si príliš veľké starosti nerobia. Počítajú s tým, že ich budú fanúšikovia literatúry používať iba na čítanie nekonečného množstva riadkov textu. Vďaka nim nebudú musieť so sebou nosiť ťažké knihy a budú mať v rukách to, čo potrebujú. Obľúbia si ich hlavne študenti.

Špičkové modely dokážu viac

Lepšie vybavené modely však zachádzajú podstatne ďalej. Majú dotykové ovládanie výkonnejší procesor a zabudovaný WiFi modul alebo 3G modem pre prístup k mobilnej sieti, aby mali ich používatelia vždy prístup k aktuálnemu obsahu. Výrobcovia počítajú s tým, že práve tento druh zariadení zaistí za poplatok prístup ku knihám, čerstvej tlači, a časopisom.

Najdôležitejšie je, akým spôsobom komunikuje čítačka s používateľom a ako dobre rozumie obsahu, ktorý zobrazuje. Musí ho prispôsobiť veľkosti a rozlíšeniu zobrazovacieho panelu tak, aby bol text čitateľný, avšak jeho formátovanie, previazanie s obrázkami zostalo zachované. Čítačky rozumejú formátu používanému pri tvorbe webových stránok, prelúskajú sa cez PDF súbory, ale aj cez dokumenty vytvorené v kancelárskom balíku. Bez ohľadu na to, či ide o texty, alebo tabuľky s grafmi.

Pri čítaní dennej tlače či časopisov sa používateľ dostane k obsahu bez toho, aby zdĺhavo listoval stranami. Možné je vkráčať priamo do jednotlivých častí vydania, či pravidelných rubrík. Bežné je vyhľadávanie, zapisovanie poznámok či vyznačovanie častí textu pre ďalšie spracovanie v počítači.

Nie je výnimkou, že čítačka na titulnej stránke zobrazuje kalendár so zoznamom úloh stiahnutým z Google plánovača, alebo v pravidelných časových intervaloch upozorní na to, že máte nový e-mail.

Čítačka nie je počítač

Aj keď to znie ako by človek pracoval na mobilnom počítači, je to úplne iné. Dotykové panely reagujú iba na dlhšie dotyky prstov, pretože pri čítaní by reagovali na každé náhodné kliknutie. Prekresľovanie obsahu elektronického papiera je pomalé, predchádza mu vždy mazanie a podobné je to aj s odozvou. Vždy trvá sekundu, dve či tri, kým sa človek po kliknutí pohne o krok vpred. Pri čítaní novín či kníh to však nie je prekážkou.

Stretnúť sa možno aj s virtuálnou QWERTY klávesnicou, tá však pracuje v režime zrýchleného snímania. Pri vyhľadávaní či písaní e-mailov ju možno využiť rovnako dobre, ako tlačidlovú. No a samozrejme, pomocou akcelerometra čítačka vždy vie, či chcete text zobraziť na výšku, alebo na šíku.

Kľúčový bude obsah

Firmy, ktoré bez detailov avizujú, že pre ich čítačky sú milióny bezplatných kníh sa spoliehajú na jediné. Archív kníh a dokumentov, ktorý bezplatne sprístupňuje v rámci jedného zo svojich projektov Google. Výrobcovia si preto s obsahom hlavy nelámu a nechávajú všetko na pleciach čitateľa.

Tí, čo ponúkajú viac ako len listovanie riadkami textu majú dohody s predajcami elektronických kníh, alebo s vydavateľstvami novín a časopisov, ktoré za poplatok zabezpečujú prísun obsahu. Znamená to, že kúpa čítačky nie je konečnou investíciou a počíta sa s tým, že zákazník bude platiť pravidelne tak, ako po kúpe atramentovej tlačiarne.

Dostupnosť takéhoto obsahu je zväčša obmedzená na konkrétne krajiny, kde predajca pôsobí. Čítačku, ktorú si zakúpite v cudzine tak môže byť problém nakŕmiť knihami. Problémom môže byť aj jazyková bariéra. Aby sme sa na Slovensku dočkali elektronických publikácií, musel by sa nájsť niekto, kto by obsah poskytoval. Spoľahnúť sa na jediný archív Zlatého Fondu so slovenskou tvorbou je primálo.

Dočkáme sa ich?

Elektronické čítačky kníh znamenajú pre tvorcov obsahu ďalší doplnkový kanál, cez ktorý môžu svoju prácu predávať. Kým predaj tlačovín a kníh stagnuje a internetoví používatelia nechcú prelomiť bariéry svojho myslenia, pretože všetko z webu je zadarmo, elektronické čítačky kníh môžu byť riešením, ako na trhu prežiť. Očakávame teda silnú podporu na trhu. Dopyt je zatiaľ dostatočne silný.