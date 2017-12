Milióny nemeckých kreditiek nefungujú. Majú problém s rokom 2010

Chyba v softvéri na čipe kariet EuroCard spôsobila nefunkčnosť vyše 25 miliónov debetných a kreditných kariet. Ešte sa nevie, či ich budú musieť všetky vymeniť, alebo sa chybu podarí odstrániť.

8. jan 2010 o 7:15 Filip Struhárik

BRATISLAVA. V Nemecku prestali fungovať nové bezpečnejšie platobné karty. Spôsobila to asi počítačová chyba, ktorá nezvládla zmenu letopočtu, teda príchod roku 2010. Informujú o tom stránky FinWeb a eTrend.

"Karty sú v obehu už dlhšie, ale problémy sa objavili až po zmene letopočtu, softvér si očividne s novým rokom neporadil, zrejme sa jedná o programovaciu chybu v bezpečnostnom čipe," cituje FinWeb hovorcu nemeckej banky Commerzbank.

Zatiaľ nie je jasné, či milióny chybných kariet stiahnu z obehu, alebo sa podari urobiť nápravu v systéme. V prípade, že by sa mali karty vymeniť, nestihlo by sa to skôr ako do konca apríla. Výmena všetkých postihnutých kkreditiek by bola navyše aj drahá, keďže výmena každej jednej vyjde na päť až osem eur

S chybnými kartami Nemci nemôžu vyberať peniaze z bankomatov ani platiť v obchodoch. Ľudia si preto musia chodiť po peniaze do bánk, kde je však výber spoplatnený. Organizácia na ochranu spotrebiteľov zdôraznila, že chyba je na strane bánk, a tie by mali aj nahradiť všetky škody, ktoré klientom vzniknú.

Podľa dostupných informácií sú nefunkčné iba čipy na kreditkách. Magnetické prúžky by mali fungovať. eTrend píše, že vynaliezaví obchodníci si pomáhajú lepiacou páskou. "Na karte prelepia čip, ktorý sa tak stane pre platobný terminál neviditeľný. Na uskutočnenie transakcie namiesto čipu sa tak použije magnetický prúžok," píše eTrend a odvoláva sa na informácie zo Spiegel Online.