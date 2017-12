Český Mobil vďaka sieti Oskar vlani takmer 5-krát zvýšil svoje príjmy

18. apr 2002 o 10:57 © TASR 2002

Praha 18. apríla (TASR) - Najmladšia česká mobilná spoločnosť Český Mobil, ktorá prevádzkuje sieť Oskar, vlani takmer päťkrát zvýšila svoje príjmy. Napriek tomu sa jej stále nedarí zarábať viac, ako utráca. Rok 2001 zakončila so stratou 1,5 miliardy Kč pri tržbách 4,8 miliardy Kč.

Znamená to, že oproti roku 2000 sa Oskarovi podarilo znížiť záporný výsledok na polovicu. Podľa zástupcov Oskara by sa tento rok mala firma, ktorá v minulých dňoch získala miliónteho zákazníka, dostať do čiernych čísiel. Informoval o tom český denník Mladá fronta Dnes.

(1 CZK = 1,372 SKK)

