Najhoršie obaly hier roku 2009

7. jan 2010 o 14:15 Ján Kordoš

O nezabudnuteľných obaloch by sme sa mohli rozprávať dlho. Vezmime to však z úplne opačnej strany a pozrime sa na najhoršie boxy s hrami za minulý rok. Drvivá väčšina titulov pochádza z Nintenda Wii a Nintenda DS. Niet sa čomu čudovať infantilné a podivné kúsky odpudzujú už hneď v obchodoch. Ako to, že sa tieto hry napriek tomu predávajú a vznikajú ďalšie a ďalšie zveriny?

Netušíme, no vy sa pokochajte 20 najhoršími obalmi hier za posledný rok. Áno, niektorých sa ani palicou nedotkneme a napriek tomu, že Tropico 3 je výborná hra, jej obal to nepotvrdzuje. Prehľad box artworkov je v abecednom poradí, zvoliť najhorší by bolo neskutočne náročné.

Zdroj: Examiner,Kotaku