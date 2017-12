Prvé informácie o Fallout: New Vegas čoskoro

7. jan 2010 o 14:00 Ján Kordoš

Prvé informácie sa objavia približne o mesiac v anglickom vydaní magazínu OXM. Na hre nepracuje samotná Bethesda, ale prácu zverili skúseným veteránom z Obsidian Entertainment, pričom niektorí v tíme pochádzajú z bývalého Black Isle. Obsidian Entertainment vytvorili napríklad Neverwinter Nights 2, Star Wars: Knights of the Old Republic 2 a momentálne pracujú na špionážnom akčnom RPG Alpha Protocol, ktorého vydanie je otázkou niekoľkých mesiacov. Na predstavenie nádejného hitu sa nesmierne tešíme a sme zvedaví, kam začne známa séria smerovať.

Zdroj: Shacknews