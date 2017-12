Výrobcovia spúšťajú predaj 3D televízorov

Špeciálne okuliare na očiach a plastický obraz vychádzajúci z plochých televíznych obrazoviek. Všetci výrobcovia hovoria na veľtrhu o jedinom. Spúšťame predaj 3D televízorov.

7. jan 2010 o 13:00 Milan Gigel, Milan Gigel, Las Vegas

LAS VEGAS. Špeciálne okuliare na očiach a plastický obraz vychádzajúci z plochých televíznych obrazoviek. Kým televízory sú čoraz tenšie, obraz má vystupovať z plochých panelov čoraz viac von. Všetci výrobcovia hovoria na veľtrhu o jedinom. Spúšťame predaj 3D televízorov.

Čím bude žiť svet informačných technológií v najbližších rokoch? Sme.sk je na CES v Las Vegas, najväčšom veľtrhu elektroniky. Čítajte naše živé spravodajstvo

Na pulty predajní zavítajú už v polovici roka a výrobcovia si myslia, že práve trojrozmerný obraz by mohol byť lákadlom pre domácich používateľov. Tvrdia, že ľudia si vo svojich obývačkách radi užijú obraz, ktorý poznajú z 3D kina. Má to však háčik. K novej technológii treba aj obsah.

Ako to funguje?

Okuliare sa spolu so zobrazovacím panelom musia postarať o to, aby v každom momente putovala obrazová informácia iba do jedného z očí. Znamená to, že na obrazovke sa vysokou rýchlosťou strieda obraz, ktorý je určený pre pravé, alebo ľavé oko. Kým bez okuliarov je vďaka zotrvačnosti oka obraz zdvojený, po ich nasadení začínajú z placky vytŕčať objekty na scéne von. Pomalé oko preblikávanie nezaregistruje.

Existujú dve možnosti, ako dopraviť do každého oka iný obraz. Aktívne okuliare synchronizované s obrazovkou blokujú vždy jedno oko prostredníctvom priehľadného displeja, tie pasívne využívajú polarizačné filtre.

Pre plynulosť zobrazenia a dobrý pocit pri sledovaní je najdôležitejšie jediné – počet snímok, ktoré televízor zobrazí za sekundu. 100 hertzov sa tak stáva hodnotou dávnej minulosti. Dnes hovoríme o 240 prekresleniach za sekundu, z ktorých pre každé oko patrí polovica.

Kde zobrať obsah?

Na zobrazovanie 3D obrazu sú pripravené nové blu-ray prehrávače, ale aj vynovené HDMI rozhrania, ktoré si poradia s vysokým objemom dát. Na 3D obsah z blu-ray médií sa spolieha hlavne Samsung, ktorý zintenzívnil spoluprácu s filmovými štúdiami.

Panasonic má inú stratégiu. Pochválil sa nielen novou technológiou v televízoroch, ale aj kamerami pre filmové štúdiá, či strihacími softvérmi, ktoré umožňujú tvorbu 3D obsahu. Na americkom trhu chce zabezpečovať trojrozmerný zážitok prostredníctvom partnera, ktorý bude do domácností dodávať svoje kanály cez káblovku. A to vrátane športových podujatí.

Toshiba sa na dostupnosť 3D obsahu príliš nespolieha a preto vybavuje svoje televízory extravýkonným procesorom, ktorý sa postará o konverziu obyčajného obsahu na trojrozmerný. O jeho dostupnosť by tak mali odpadnúť starosti. Podobnú stratégiu má aj Sharp, rovnaké aktivity naznačili aj ďalší výrobcovia.

Zlyhajú na plnej čiare?

Trojrozmerný obraz na televízore je úplne iný ako ten, na ktorý sú naše oči a mozog zvyknuté. Kým priestor skúmame tým, že preostrujeme oči medzi objektami, ktoré sú pred nami, filmoví tvorcovia sami určia, čo z priestoru ostrosťou vystúpi, a čo sa rozmazaním stane len neatraktívnym pozadím. Pri animovaných rozprávkach sa to dá prehltnúť, pri živých scénach je to však umelé. Akoby niektoré časti plávali pred pozadím pripomínajúcim kulisu zo starých filmov, kde za posádkou automobilu uchádza plochá krajina.

Ak sa firmy spoliehajú na to, že 3D zobrazovanie bude trhákom a podporí to predaj plochých televízorov, môžu sa popáliť. Je viac ako isté, že s novými modelmi sa postupne stanú 3D technológie štandardnou výbavou, pretože jednoduchšie modely zmiznú z trhu, či však ovplyvnia naše zážitky pri sledovaní filmov a vysielania je však otázne.