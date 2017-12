iSlate - nový multimediálny prístroj od Apple

Spoločnosť Apple patrí medzi najúspešnejšie spoločnosti v oblasti informačných technológií.

7. jan 2010 o 10:20 Ján Kordoš

Jej produkty sú známe po celom svete a naposledy si získali mnohých priaznivcov vďaka modernému iPhone. Prístroj určený nielen na telefonovanie sa rozšíril závratne rýchlo a služba Apple Store, pomocou ktorej si môžete sťahovať jednoduché aplikácie, programy a samozrejme aj hry, sa stala bez väčšieho pričinenia samotného Apple hojne využívaná. Šance sa chopili nádejní programátori, menšie spoločnosti a dokonca sa na platformu iPhone začali orientovať aj veľké vývojárske firmy z herného biznisu. Tisícky hier – a mnohé z nich sú úspešné, prístupné za malý peniaz a tým pádom ľahko šíriteľné – zaujali obrovské množstvo hráčov. Stále však treba podotknúť, že ide síce o multimediálne zariadenie, no na hry a aplikácie nie je iPhone vďaka neexistencii multitaskingu príliš vhodný.

Apple však vidí obrovský potenciál a dieru na trhu práve v multimediálnej oblasti. Zaplátať by ju mal iSlate, nový projekt, ktorý by sa na trhu mal objaviť už v marci tohto roku. Podľa správy na Wall Street Journal Online ponúkne nový prístroj bohaté možnosti užívateľom: sledovanie filmov a TV, hranie hier, surfovanie po internete, čítanie elektronických kníh a novín. To všetko v jednom prístroji.

Podľa predpokladov bude mať iSlate na rozdiel od iPhone (3,5 palcový displej) až 10 palcový displej – samozrejme dotykový, bez ovládacích tlačidiel – čo z neho robí zaujímavú verziu netbookov. Zásadnou otázkou ostáva, ako budú vyzerať aplikácie a hry bežiace v rozlíšení 480x320 bodov z Apple Store na tak veľkej obrazovke. Celý prístroj sa svojou veľkosťou stane neforemnejším na prenos. Zvedaví sme aj na spôsob ochrany veľkého displeju.

iSlate tak nemožno považovať za typickú prenosnú konzolu alebo vreckové PC. V Apple už teraz propagujú, že chcú priniesť na trh strednú cestu medzi iPhone (alebo iPod Touch) a MacBookom. Pri vhodne zvolených aplikáciách môže byť toto zariadenie využívané aj profesionálmi a nahradí veľké PC. Stále je to však o aplikáciách a hlavne operačnom systéme. Práve bohatosť a otvorenosť trhu PC by otvorilo iSlate i bežnej verejnosti, ktorá Macom príliš neholduje. Viete si však predstaviť Windows v produkte spoločnosti Apple?

Čo sa týka hier, bolo by určite vynikajúce zahrať si na dotykovej obrazovke pripravovaný Starcraft II alebo konverzie iných, úspešných herných projektov. Jediným problémom, nad ktorým budú musieť vývojárske spoločnosti dumať, zostáva systém ovládania. Dotykový displej bez akýchkoľvek tlačidiel je veľkou výzvou. Nintendo DS (alebo novšie verzie DSi a XL) má síce až dva dotykové obrazovky, no zároveň i krížový ovládač a 6 ďalších tlačidiel. iSlate by ničím podobným nedisponovalo. Ovládať hry výhradne pomocou dotykového displeju by bolo vhodné iba pri vybraných herných žánroch a hlavne v čo najlepšom užívateľskom rozhraní. Preto sa dá očakávať, že spočiatku by sme boli zavalení výhradne jednoduchšími casual projektmi, ktoré už dobre poznáme, prípadne tieto verzie hier hráme priamo v prehliadači vo forme flashu.

Prenosný tablet iSlate vyzerá na prvý pohľad vynikajúco, stále však ostáva mnoho nezodpovedaných otázok. Všetko by sme sa mali dozvedieť neskôr a ako poznáme Apple, polovičné riešenie neprichádza do úvahy. Na čo môžeme nadávať už teraz, je analytikmi predpokladaná cena. Podľa neoficiálnych informácií sa bude pohybovať v rozmedzí od 800 do 1000 dolárov. U nás to pri "milých a úprimných" predajcoch a distribútoroch bude možno rovnaká cena v eurách. Bude zaujímavé sledovať, ako zareaguje cieľová skupina, ktorá vo svojej podstate nebola bližšie špecifikovaná: multimediálne aplikácie pre mladých verzus cena a podobne. iSlate môžeme považovať ako menšieho konkurenta pre netbooky. Či skutočne prerazí, sa dozvieme čoskoro.

Zdroj: Kotaku, WSJ Online, Gizmodo