V Keni sterilizujú samcov tse-tse a vyhubia spavú chorobu

Sterilizovať samce tse-tse múch bude v kenskom národnom parku Ruma Zoologický ústav Slovenskej akadémie vied, takže už neoplodnia samičky napriek tomu, že sa stále budú páriť.

7. jan 2010 o 9:30 SITA

BRATISLAVA. Slováci tak chcú vyhubiť aj nebezpečné choroby trypanosomiázu, teda spavú chorobu, a naganu - spavú chorobu dobytka. Samce odborníci ožiaria ionizačným žiarením, ktoré im zničí reprodukčné ústroje.

Princíp projektu pre agentúru SITA vysvetlil riaditeľ ústavu Milan Kozánek. V Zoologickom ústave SAV sa od roku 2002 nachádza najväčšia kolónia tse-tse múch na svete. Je v nej stotisíc múch, no v súčasnosti chcú tento počet zdvojnásobiť. V Keni chcú zužitkovať skúsenosti, táto krajina je pre to ideálna.

"Nechceme odstrániť muchy, ale chorobu," povedal Kozánek. Bude to mať významné dôsledky na výživu obyvateľstva.

V Nairobi funguje relatívne nové laboratórium a časť tímu sa vyškolila aj na Slovensku, no chýba im chovné zariadenie. Tiež treba dobudovať laboratórium na sterilizáciu. Druhou časťou projektu je skúmanie genetickej kompatibility a dobudovanie kapacít na geneticko-ekologické analýzy.

Muchy totiž musia mať biologické charakteristiky zhodné s tamojšími muchami.Samice sú totiž zvyknuté páriť sa so samcami s istými vlastnosťami a keby im zoológovia vypustili do prostredia sterilizovaných samcov s inými vlastnosťami, párili by sa stále so starými. V projekte sú naplánované dve krátkodobé stáže manažmentu na Slovensku a dve dlhodobé dvojmesačné školenia odborníkov v ústave.

V prvej fáze pôjdu do Kene na dva-tri mesiace aj pracovníci SAV. Celé pracovisko by však malo byť nezávislé od SAV. Eradikačný program by mal byť úspešný asi na 98 percent. Dvojročný projekt sa začal 1. januára 2010. Slovak Aid dal na projekt 173 461 eur, spolufinancovanie je ďalších 77 455 eur. Zoologický ústav na ňom spolupracuje s Centrom pre výskum trypanosomiázy Kenského poľnohospodárskeho výskumného ústavu.

Mucha tse-tse sa vyskytuje v Afrike od Sahary po sever Juhoafrickej republiky. Je jedným z najvýznamnejších škodcov. Našťastie je však reprodukčná schopnosť tse-tse múch malá. Za život majú štyri až sedem lariev, kým mucha domáca má asi dva- až tritisíc potomkov.

Mucha tse-tse sa živí výlučne krvou. Takto prenáša aj trypanosomiázu a naganu. Na spavú chorobu každý rok zomrie 40-tisíc ľudí. Prvé príznaky sú veľmi podobné chrípke alebo malárii, v záverečnom štádiu dochádza k halucináciám a výbuchom zúrivosti a totálnemu rozhodeniu spánkového cyklu. Jav vyústi buď do relatívne rýchlej smrti, alebo v postupnú, prehlbujúcu sa letargiu.

Spavá choroba zasahuje aj dobytok, v ich prípade sa volá nagana a nelieči sa - dobytok treba utratiť. Rezistenciu proti chorobe majú len miestne africké kravy, tie však dávajú len dva-tri litre mlieka denne. Produktivita európskych a juhoamerických plemien je až 30-násobne vyššia. Keby sa teda choroba už viac neobjavovala, mohli by tu začať chovať vysokoproduktívne plemená a zvýšiť tak výživu

Pre Keňu je dôležitý turizmus, preto s projektom začali práve v národnom parku Ruma. Časom by projekt mohol byť modelovým pre eradikáciu tse-tse múch v celej Keni. Africká banka financuje národné programy pre vyhubenie múch v rámci Panafrickej kampane pre vyhubenie tse-tse a trypanosomiázy, poskytuje im dotácie vo výške stoviek miliónov eur. Na ostrove Zanzibar sa pred asi pätnástimi rokmi podarilo touto metódou chorobu odstrániť.