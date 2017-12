Samsung oživí televízory softvérmi pre mobily

Ak dokážu jednoduché softvéry pobaviť na malom displeji používateľov mobilov, prečo by nedokázali zožať úspech aj na televíznej obrazovke? Samsung sa chce chytiť tejto myšlienky a ponúknuť nové televízory a blu-ray prehrávače, na ktorých softvéry pobežia.

7. jan 2010 o 7:40 Milan Gigel, Milan Gigel, Las Vegas

Týmto krokom chce spestriť nudnú internetovú ponuku, ktorú vo svojich televízoroch a prehrávačoch so sieťovým rozhraním zatiaľ rieši prostredníctvom aplikácie Yahoo Connected TV. Široký výber softvérov a widgetov by mal podľa zástupcov firmy mať úspech, pretože používatelia presne vedia, čo čoho idú. Privyrobiť by si mohli aj vývojári.

Firma v súčasnosti ponúka bezplatné aj platené mobilné aplikácie vo svojom obchode Samsung Apps, ktorý je dostupný zatiaľ iba v Británii, Francúzsku a Taliansku. Do konca roka by mala byť jeho ponuka dostupná pre 50 krajín sveta.

Nový internetový obsah vraj máme očakávať aj od ďalších partnerov. Zatiaľ sa hovorí o firmách Accedo Broadband, Accuweather.com, Associated Press, Blockbuster, Fashion TV, USA Today, a službách Netflix, Picasa, pandora, Rovi, Twitter, Vudu a Youtube.