Hacker hacknutému Azetu: píšete hlúposti. Zverejnil heslá vedenia

Hacker Igigi, ktorý hackol Azet.sk, tvrdí že slovenská webová jednotka používateľov o útoku zavádza. Zverejnil pôvodné heslá vedenia spoločnosti, ktoré by už mali byť zmenené a tiež najčastejšie heslá používateľov.

6. jan 2010 o 5:22 Tomáš Ulej

Hacker pod prezývkou Igigi na prelome rokov hackol stránku Azet.sk a tvrdil, že si z nej odniesol prihlasovacie mená a heslá 7 miliónov jej používateľov. "Chceme ubezpečiť všetkých užívateľov, že tieto heslá nie sú priamo zneužiteľné na prístup do uživateľských účtov. Dekryptovanie je časovo náročná záležitosť," tvrdil vo svojom stanovisku najnavštevovanejší server.

Igigi sa rozhodol, že musí reagovať. "Moji českí priatelia ma informovali, že jedna zo spoločností, o ktorej som písal, zverejnila svoje verejné prehlásenie, ktoré je plné hlúpostí," píše Igigi, "neplánoval som zverejniť nič viac, ale toto je špeciálna situácia. Tak som sa dnes hral so získanými dátami a dešifroval 92 percent hesiel," dodáva.

Na svojej stránke zverejnil najčastejšie z nich a tiež kompletné prihlasovacie údaje vedenia spoločnosti. "Spoločnosť tvrdí, že už ich resetovala, takže im tým neublížim," dodal k tomu.

Igigi počas posledných týždňov napadol viac ako desiatku menších aj väčších slovenských a českých serverov. Napadol poisťovne Union a Uniqa, portál operátora Orange aj tretí najnavštevovanejší server Atlas.sk. Vykráda databázy, v ktorých sú uložené údaje potrebné na beh stránky. Citlivé údaje však nezverejňuje, alebo ich anonymizuje tak, aby sa nedali zneužiť.

Azet: nebudeme odpovedať, je to citlivá záležitosť

Azet poskytol denníku SME stanovisko ku konaniu hackera Igigiho.

Komunikujeme s našimi užívateľmi a podnikáme opatrenia, ktoré z pochopiteľných dôvodov nemôžeme konkretizovať, keďže ide o mimoriadne citlivú záležitosť.

Celá vec je v procese šetrenia a do chvíle, kým nebudeme mať v rukách konkrétne závery, nechceme sa k tejto záležitosti vyjadrovať. Doterajšie kroky hackera s prezývkou igigi sme vnímali ako snahu o upozornenie na slabé miesta v bezpečnosti a vítali sme to ako príležitosť na jej zvyšovanie, no sme pripravení podať trestné oznámenie vo chvíli, ak by došlo k zverejňovaniu či zneužívaniu údajov.

Milan Dubec, riaditeľ Azet.sk