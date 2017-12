Výrobcovia chystajú novú platformu – smartbooky

Budú lacné, ľahké a s dlhou výdržou batérií. Nebudú však také všestranné ako netbooky, ktoré v posledných dvoch rokoch zmenili svet mobilných počítačov. Výrobcovia uvažujú o tom, že ponúknu jednoduchšie stroje, ktoré sa sústredia na jediné -. mobilný inte

5. jan 2010 o 20:45 Milan Gigel, Milan Gigel, Las Vegas

LAS VEGAS. rnet. Tento rok by sa mal niesť v znamení smartbookov.

Čím bude žiť svet informačných technológií v najbližších rokoch? Sme.sk je na CES v Las Vegas, najväčšom veľtrhu elektroniky. Čítajte naše živé spravodajstvo

Opäť o čosi jednoduchšie

Čo sa stane, ak do netbooku výrobca namontuje namiesto Atomu lacnejší, avšak menej výkonný ARM procesor s nízkou spotrebou, zmenší kapacitu operačnej pamäte a zbaví ho aj pevného disku? Ak sa postará o to, aby operačný systém zaistil bezproblémový prístup k webovým službám, otvára sa priestor pre novú mobilnú platformu.

Obzvlášť preto, že o mobilný internet nie je núdza a internetové služby dnes dokážu nahradiť čokoľvek - poštového klienta, kancelársky balík, jednoduchý grafický softvér, plánovač, či akýkoľvek iný softvér pre všedný deň.

Medzi smartfónom a netbookom

Koncept smartbooku je jasný a prehľadný. Kdekoľvek v teréne otvoríte tenučký notebook, v priebehu niekoľkých sekúnd nabehne Linux s ponukou internetových služieb, a po tom čo nadviažete spojenie s 3G sieťou mobilného operátora či WiFi hotspotom, môžete sa na 10 a viac hodín venovať svojej práci. Avšak bez dôverne známeho operačného systému či softvérov, ktoré používate na stolovom počítači. Všetko sa točí okolo Linuxu a webových služieb.

Prvý z nich sa volá lenovo SkyLight

Ako prvá debutuje na trhu s takýmto zariadením firma Lenovo. Jej smartbook s označením SkyLight má 880 gramov, 10 palcový displej, gigahertzový procesor SnapDragon a kompaktnú klávesnicu, ktorá ponúka dostatok pohodlia pre dlhé písanie textov. Konektivitu zaisťuje 3G modem a zabudovaný WiFi modul.

Operačný systém je postavený na Linuxe a platforme Widgetov, ktoré si používateľ poukladá na plochu podľa toho, aké služby chce používať. Internetové služby je možné používať súčasne a prepínanie medzi nimi funguje podobne, ako na záložkách internetového prehliadača.

Kým údaje sú spracovávané lokálne, všetky dáta sú uložené na serveroch prevádzkovateľov. To znamená istú stratu súkromia, a nutnú dôveru v kvalitu služieb prevádzkovateľa. Pri Gmaile, Google Docs, Facebooku, Twitteri, Flickri a množstve iných služieb, ktoré používame každodenne by to nemala byť pre obyčajného používateľa bariéra, pri nasadení v podnikoch sa však firmy investíciám nevyhnú.

Nebude to také jednoduché

Asus, ktorý na trhu pred niekoľkými rokmi debutoval s netbookmi, ktoré dobyli svet, je zatiaľ opatrný. Aj keď Qualcomm s Lenovom tvrdia, že ide o krok vpred, obchodný úspech sa dostaviť nemusí. Výrobcovia smartfónov sa približujú k internetu čoraz intenzívnejšie a spotrebitelia tiež už minuli nemalú časť peňazí za svoje netbooky. Ak k tomu prirátame obmedzenia na používanie výhradne internetových služieb, máme tu ďalšiu bariéru, ktorú treba prekonať.

Podobné zariadenia sme doposiaľ v ponuke výrobcov videli vždy s malými uhlopriečkami a dotykovými displejmi, ktoré sa snažili ponúknuť vyššiu mieru komfortu ako pri mobilných telefónov, avšak podstatne menšie rozmery a hmotnosť, na aké sme zvyknutí pri netbookoch.

Má táto platforma šancu na úspech?