CES 2010 Cez televízory budeme môcť aj telefonovať

Skype mieri do našich obývačiek. Tentokrát priamo do televíznych prijímačov, ktoré sú pripojené k internetu. Bez toho, aby sme vstali z pohodlia pohovky v obývačke, budeme môcť telefonovať so svojimi priateľmi a to dokonca aj s obrazom, ktorý nasníma prip

5. jan 2010 o 19:00 Milan Gigel, Milan Gigel, Las Vegas

(Zdroj: Koláž - Milan Gigel/T-com/Skype)

ojená kamera. Čím bude žiť svet informačných technológií v najbližších rokoch? Sme.sk je na CES v Las Vegas, najväčšom veľtrhu elektroniky. Čítajte naše živé spravodajstvo Tá bude mať zabudovaný mikrofón a vďaka káblovej predlžovačke ju bude možné umiestniť kdekoľvek tak, aby snímaniu nestáli v ceste žiadne prekážky. Nové televízne prijímače s podporou pre Skype pripravujú firmy LG a Panasonic, ktoré sľubujú že horúca novinka sa na pultoch predajní ocitne v polovici roka. Pôjde o vynovené modely, ktoré už dnes využívajú internetové pripojenie. Aby však zvládli videotelefonovanie, budú musieť byť vybavené rýchlejším grafický čipom, či procesorom. V súčasnosti softvér vyžaduje pri HD videotelefonovaní na počítačoch megabitové pripojenie k internetu a dvojjadrový 1,8 gigahertzový procesor. V rovnakej kvalite by malo byť video prenášané aj z televízorov. Videotelefonovanie bude dostupné v rovnakom rozsahu, ako na ostatných platofrmách. To znamená bezplatné spojenie s ostatnými účastníkmi siete Skype a čerpanie predplateného kreditu pri volaniach na skutočné telefóny. Očakáva sa, že obe firmy predstavia novú technológiu naživo na veľtrhu CES 2010 už zajtra.