Internetové služby Nokie využíva 86 miliónov zákazníkov

Najväčší výrobca mobilných telefónov na svete firma Nokia zaevidovala už 86 miliónov zákazníkov svojich internetových služieb, čím prekonala cieľ na rok 2009, ktorým bolo 80 miliónov zákazníkov. Uviedli to dnes pre agentúru Reuters zdroje blízke firme Nok

5. jan 2010 o 18:30 TASR

Helsinki 5. januára (TASR) - ia.

Fínska spoločnosť, ktorá hľadá nový zdroj príjmov, keďže jej hlavný trh s mobilnými telefónmi je už prakticky nasýtený, plánuje do konca roka 2011 získať v rámci svojich služieb celkovo 300 miliónov zákazníkov. To by jej mohlo zabezpečiť ročné tržby asi 2 miliardy eur.