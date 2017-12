Infekcie a mozgové tumory súvisia

17. apr 2002 o 22:30

17. apr 2002 o 22:30

Podľa článku publikovaného v najnovšom vydaní odborného magazínu The British Journal of Cancer vedci našli spojitosť medzi vírusovými a bakteriálnymi infekciami a rakovinou mozgu u detí. Profesor Jillian Birch z University of Manchester a jeho kolegovia tvrdia, že tumory na mozgu u detí sa objavujú v pomerne krátkom časovom rozpätí a predpokladajú, že majú súvis s infekciami. Upozorňujú však, že silným faktorom, ktorý napomáha vznik tumorov, sú aj genetické predispozície a iné biologické faktory; infekcia však môže proces urýchliť. Manchesterský tím skúmal mozgové tumory detí v období rokov 1954 až 1998 a štatisticky zistil, že u detí, ktoré sa narodili na jeseň alebo v zime, je zvýšené riziko vzniku dvoch typov rakoviny mozgu – astrocytomu a ependymomu. Okrem toho sa zistilo, že tento typ rakoviny sa veľakrát objavil u detí, ktoré boli často spolu. Toto zistenie len podporuje podozrenie o spojitosti rakoviny mozgu a infekcií. Sir Paul Nurse, riaditeľ charitatívnej organizácie Cancer Research UK, ktorý štúdiu sponzoroval, vyhlásil, že štúdia znovu oživila podozrenie o spojitosti týchto dvoch ochorení. Na potvrdení výsledkov manchesterského tímu už pracuje niekoľko ďalších skupín. Keby sa takáto spojitosť potvrdila, mohlo by to viesť k účinnejšej prevencii pred týmto zhubným typom detskej rakoviny. Pozitívnou správou je, že výskyt mozgových tumorov u detí sa znižuje a zvyšuje sa počet úspešných vyliečení. Vo Veľkej Británii registrujú 1500 a v USA 8400 prípadov tumorov mozgu u detí ročne. Najrozšírenejším typom rakoviny u detí je leukémia. (5D)