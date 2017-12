Lesy na Zemi dramaticky miznú

V nasledujúcich desiatich až dvadsiatich rokoch zmizne z povrchu Zeme asi 40 percent doteraz celistvých lesných porastov. Vyplýva to z aktuálnej správy iniciatívy Global Forest Watch (GFW), ktorú zverejnil vo Washingtone Inštitút svetových zdrojov (WRI).

Viac ako dva roky zbieralo 75 partnerských organizácií z ôsmich krajín všetky dostupné údaje o existujúcich lesoch v Rusku, Severnej Amerike, Chile, Venezuele, Indonézii a strednej Afrike a porovnávalo ich so staršími faktami. Vyhodnocovali sa najnovšie letecké a družicové snímky a tiež miestne pozorovania. Z balíka dát sa okrem iného podarilo zostaviť prvý atlas rozloženia lesov v Rusku, kde sa nachádza jeden z posledných veľkých a celistvých porastov na zemeguli.

Zakladateľ iniciatívy Dirk Bryant urobil už pred štyrmi rokmi prvý čiastkový prieskum, z ktorého zistil, že iba pätina historických lesov je v neporušenom stave. Afrika a Ázia prišli o viac ako 90 percent svojich pralesov. V 78 krajinách, vrátane skoro celej Európy, pralesy vymizli úplne.

Najkritickejšia situácia je v Rusku

Zostávajúce pralesy sa nachádzajú na území niekoľkých krajín – tropické pralesy sa zachovali v juhovýchodnej Ázii, v údolí rieky Kongo a v Amazónii, boreálne pralesy sú v Kanade a Rusku. V dôsledku vypaľovania, stavania ciest a priehrad, legálnej a najmä nelegálnej ťažby ubudne z tohto zvyšku 40 percent v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí.

Situácia je najkritickejšia v Rusku, kde je iba štvrtina lesov v pôvodnom stave. V Severnej Amerike sa menej ako polovica lesov rozkladá na ploche do 200 kilometrov štvorcových. Vyše 90 percent z nich leží v Kanade a na Aljaške. V ďalších 48 štátoch USA je iba šesť percent lesov v relatívne dobrom stave, 17 percent z nich je chránených prísne alebo priemerne ako národné parky.

V Afrike vyrúbu vyše polovice dažďového lesa

„Na vine je najmä zlé hospodárenie, zlý manažment a korupcia,“ tvrdí Dirk Bryant a odhaduje, že nedotknuté lesy sa obmedzia na „ostrovy“, ktoré obklopia oblasti, slúžiace na komerčnú ťažbu dreva.

V mnohých štátoch síce platia zákony na ochranu lesov, ale v praxi sa nedodržiavajú. V Indonézii prebieha nekontrolovaná ťažba dvakrát rýchlejšie ako ešte pred dvoma rokmi. Asi 70 percent produkcie úžitkového dreva pochádza z ilegálnych výrubov. V posledných 50 rokoch tu vyťali 64 miliónov hektárov lesa. V strednej Afrike vydali povolenia na výrub viac ako polovice druhého najväčšieho tropického dažďového lesa na svete.

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) a iné ochranárske organizácie už roky žiadajú finančné prostriedky a konkrétne opatrenia na ochranu lesov. Ekológovia vkladali nádeje do konferencie OSN o biodiverzite, ktorá sa minulý týždeň začala v Haagu.

Iniciatíva Global Forest Watch by chcela rozšíriť svoju pôsobnosť do 21 štátov sveta, čím by mala pod kontrolou 80 percent celistvých lesných porastov. (tasr)