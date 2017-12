Command & Conquer 4: Tiberian Twilight - záverečná bitka

Mnohí hráči so slzou spomínajú na strategickú sériu Command & Conquer so slzou v oku. Akčná stratégia, v ktorej rozhodovala početnosť a rozmanitosť armády, nás baví už 15 rokov.

4. jan 2010 o 19:00 Ján Kordoš

Mnohí hráči so slzou spomínajú na strategickú sériu Command & Conquer so slzou v oku. Akčná stratégia, v ktorej rozhodovala početnosť a rozmanitosť armády, nás baví už 15 rokov. Podľa viacerých má však už to najlepšie za sebou a „posledné tretie diely“ Tiberium Wars a Red Alert 3 už nesiahali predchodcom po kultové päty. Či to pravda je, zostáva záležitosťou každého hráča, no kvalita sa hrám uprieť nedala. V Electronic Arts si však povedali, že v tom najlepšom treba prestať a po troch päťročniciach strategického bláznenia sa nám uzavrú sériu Command & Conquer projektom Tiberium Twilight.

Command & Conquer 4 bol predstavený už nejaký ten piatok dozadu. Zápletka nám vrcholí, nebezpečné tibérium sa rozširuje po celej Zemi, na ktorej je stále menej a menej nezmrzačeného územia. Odvekí rivali sa musia spojiť, aby vôbec dokázali nájsť miesto, na ktorom si budú dávať do úst. Je však otázne či to všetko nie je len na oko a pochybujeme, že by si Kane odstránil tetovanie s diablikom a názvom Evil Forever z ramena. Isté však je, že ani tentoraz nás neopustia hrané sekvencie medzi jednotlivými misiami. Znovu pôjde o béčkový žáner, avšak konečne sa dostaneme z umelých interiérov a strohých hlásení spoza stolu i priamo do akcie a na rôznorodé miesta. Neočakávame, že by to zrežíroval Spielberg, rozhodne ale privítame pestrosť jednotlivých briefingov.



Tiberium Twilight bude znovu stratégiou odohrávajúcou sa v reálnom čase, no už teraz vieme, že skalní priaznivci nájdu more odlišností. Tak napríklad si na začiatku musíte zvoliť triedu alebo ak chcete zameranie. Útočná, obranná a podporná funkcia zohráva dôležitú úlohu vo voľbe stratégie, využívaní vylepšení a jednotiek. Netreba pripomínať, že útočný charakter bude drviť súpera, obranný sa spolieha na obozretný postup a podporný dodáva bonusy svojim jednotkám a ide teda o akýsi hybrid. Tentoraz nebudeme ládovať na hernú plochu jednotku za jednotkou, obmedzujúci populačný limit vo forme veliteľských bodov donúti hráča dobre si premyslieť, či investujete do silnejších a populačne náročnejších jednotiek alebo protivníka skúsite prevalcovať a utĺcť čapicami.

Ďalším výrazným odlíšením od predchodcov sú mobilné základne alebo ak chcete jednotky nazvané Crawler. Práve tým na začiatku poviete, ktorej triede sa chcete venovať a kedykoľvek je možné tohto obra presúvať. Stále zbierate dôležité suroviny a tvoríte jednotky (pri nepohyblivom móde), no zároveň môžete giganta využiť aj k svojim útočným plánom alebo aktívne vytvoríte obrannú clonu. Prestáva tak platiť postupné ničenie jednotlivých budov, tentoraz sa postačí zamerať na jedno miesto. Pri vybraných módoch môžete o crawlera prísť, a hoci stratíte minimálne čas, dôjde k jeho oživeniu na špeciálnom mieste. Výrazne sa tak zvýši dynamika hrania, no neutrpí taktika, pretože bude nutné neustále meniť miesto svojej základne a pomáhať ostatným jednotkám. Výrazne to využijete napríklad v multiplayeri, ktorý bude dokonca podporovať masívne bitky piatich proti piatim. Tradičné zaberanie vybraných miest na mape sa skončí víťazne pre kooperujúci tím a nie zdatného vysávača surovín, ktorí iba chrlí jednotky.

I tentoraz bude možné posielať jednotky na istú smrť, avšak na piesočku prežije len ten najskúsenejší. A to bude ten, kto bude mať nielen v hlave, ale po ruke čo najviac skúsených jednotiek. Jemné RPG prvky budú hrou popretkávané odhora dolu. Skúsenosti budete zbierať vy ako hráči (zapisujú sa vám do profilu, takže je úplne jedno, či rozohráte kampaň, skirmish alebo robíte bábovky na pieskovisku v multiplayeri) a samozrejme aj vaše jednotky. Skúsenosti a levelovanie po úrovniach budú fungovať aj ako ukazovateľ toho, čo si môžete dovoliť.

Pri využívaní útočného štýlu nebudete mať hneď na začiatku k dispozícii panáka s tým najväčším kanónom, ale sa k nemu budete musieť dlhodobo prepracovať, získať dostatok skúsenosti a odomknúť si ho, prípadne ho následne vylepšovať. Začiatku budú teda skromné, avšak výrazne to pomôže každému dostať sa do hry, pochopiť základné princípy a využívať všetky jednotky v maximálne možnej miere, pretože budete poznať ich klady a slabiny. Budete nútení naučiť sa využívať ich vo svoj prospech a zistíte, že sa neskôr bez nich nezaobídete. Žiadny hurá systém a honba za čo najrýchlejším postavením toho gigantického tanku s desiatimi hlavňami a sexi anténou.

video //www.sme.sk/vp/13323/

Skúsenosti navyše budú získavať aj vaše jednotky. Panák zastrelí jedného panáka, druhého, ozve sa cink-cink, rank-rank a kamarát nám postúpi o jednu úroveň vyššie, dostane do ruky väčší zásobník, lepšie sa bráni, viac prežije alebo dokonca získa špeciálnu schopnosť, ktorá vám výrazne pomôže v boji. Otázka je jednoduchá: je výhodných zopár skúsených jednotiek alebo more bažantov? Odpoveď nad slnko jasnejšia: keď vám mazák položí polovicu armády zákerným pohľadom a druhá si naloží do kaki treniek, začnete sa o svojich starať.

Grafické spracovanie zatiaľ netrhá rekordy v počte zobrazených polygónov, oči si nevyočíme ani na tisíckach jednotiek prechádzajúcich sa v ľúbezných animáciách v jednom momente po hernej ploche. Grafika vsádza skôr na funkčnosť, prehľadnosť a čo najmenšiu náročnosť. Palec smerom nahor, viac nám bude vyhovovať pestrosť prostredia a dokonale zvládnutý menší počet jednotiek. Uvidíme ako na tom bude zničiteľnosť prostredia, ale bude zrejme pochabé očakávať dych vyrážajúce výbuchy ako vo World in Conflict.

Úlohy na mapách (čaká nás kampaň za dve strany, GDI a NOD, žiadna emzácka návšteva tentoraz nebude sedieť na hráčových pleciach) budú rozdelené medzi dobre známu obranu, získavanie územia, taktickú prevahu na vybraných miestach či konvoj. Ako už bolo povedané, veľkou mierou by sa nad výslednou zábavnosťou mal podpísať multiplayer. Podpora viacerých hráčov pri kooperatívnom i kompetetívnom režime prinesie výhody hlavne pri zvolených triedach, kedy sa jednotlivé strany vhodne podporujú. Masívne boje taktiež nevyzerajú zle, ale až samotná skúsenosť ukáže ako to dopadne pri hráčoch samotných.

Zatiaľ prevláda mierne detinské nadšenie z toho, že sa po dlhom čase blíži kvalitne vyzerajúca (hlavne z pohľadu hrateľnosti) real-time stratégia. Táto má dokonca známe meno, nezanedbáva single ani multiplayer, prináša príjemné novinky a keď sa všetko podarí, pôjde o dlhodobú zábavu. Starcraft II možno získa dobrého konkurenta. Zavŕšenie ságy Command & Conquer by mohlo príjemne prekvapiť – už v marci!