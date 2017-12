Čína: Online hry sú zodpovedné za násilie, nechcené tehotenstvá a drogovo závislých

4. jan 2010 o 14:10 Ján Kordoš

Spovede vrahov, ktorí zabíjali kvôli snahe získať predmety v hrách a nepoškvrnených diev, ktoré donútili videohry zoznamovať sa s chlapcami a následnému sexuálnemu aktu a tehotenstvu, museli chytiť za srdiečko nejedného poctivého človeka, ktorý predsa vie, že hry sú zlé.

V mnohých prípadoch boli dokonca online hry usvedčené zo závislosti na drogách. Online hry (ako napríklad World of Warcraft, ktoré bolo niekoľko mesiacov v Číne zakázané) totiž nútia hráčov stále hrať a spánok tak úbohí jedinci lapení do pasce virtuálnej zábavy odsúvajú za pomoci drog. Podľa čínskej štatistiky je vo väzení kvôli hrám až 80% ľudí. Videohry a online hry sú preto zlé a nemal by ich nik hrať a je nutné ich zakázať!

