Najsťahovanejšie pirátske verzie hier za rok 2009

4. jan 2010 o 13:30 Ján Kordoš

Tŕňom v oku vydavateľov zostali okrem bazárových hier samozrejme aj nelegálne, pirátske kópie. Server TorrentFreak zverejnil štatistiku stiahnutí hier z torrentov, ktorá hovorí jasnou rečou: najviac pirátov nájdeme medzi PC hráčmi, no rozdiel oproti konzolistom nie je až tak markantný ako sa na prvý pohľad môže zdať i keď PC piráti vyhrávajú pomerne s prehľadom.

Keďže vydavateľské spoločnosti v drvivej väčšine prípadov upustili od nepríjemných protipirátskych ochrán, ostáva otázkou vysoké číslo pirátskych verzií hry, čo k sťahovaniu hier hráčov vedie. Rebríček pirátskych hier jasne naznačuje, že hráči si zaobstarávajú nelegálne verzie očakávaných a kvalitných hier bez akéhokoľvek vplyvu konečnej ceny, ochrany alebo distribútora.

Najsťahovanejšie PC hry

1. Call of Duty: Modern Warfare 2 – 4.1 milióna downloadov

2. The Sims 3 – 3.2 mil. downloadov

3. Prototype – 2.35 mil. downloadov

4. Need for Speed: Shift – 2.1 mil. downloadov

5. Street Fighter IV – 1.85 mil. downloadov

Najsťahovanejšie X360 hry

1. Call of Duty: Modern Warfare 2 – 970 tisíc downloadov

2. Street Fighter IV – 840 tisíc downloadov

3. Prototype – 810 tisíc downloadov

4. DiRT 2 – 790 tisíc downloadov

5. UFC 2009 Undisputed – 720 tisíc downloadov

Najsťahovanejšie Wii hry

1. New Super Mario Bros. – 1.15 mil. downloadov

2. Punch-Out – 950 tisíc downloadov

3. Wii Sports Resort – 920 tisíc downloadov

4. The House of Dead: Overkill – 860 tisíc downloadov

5. Mario Power Tennis – 830 tisíc downloadov

Zdroj: Kotaku